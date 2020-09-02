Скабеева назвала нестыковки в версии об отравлении Навального «Новичком»

Москва, 2 сентября. Телеведущая Ольга Скабеева высказалась по поводу версии клиники «Шарите» об отравлении Алексея Навального «Новичком».

«А почему Навальный не отравил всех остальных? Пассажиров, с которыми летел одним самолетом? Омских врачей, которые его лечили? Своих соратников? Немецких врачей?» – написала Скабеева в Telegram.

Ведущая напомнила, что при отправлении Скрипалей якобы тем же «Новичком» все были в спецкостюмах. После инцидента «эксперты» рассказывали об опасности «Новичка».

В среду специалисты лаборатории бундесвера выступили с официальным заявлением, что Навального якобы отравили боевым отравляющим веществом группы «Новичок» нервно-паралитического действия.

Бывший член комиссии по химическому и биологическому оружию ООН Игорь Никулин, комментируя заявления Германии о Навальном, отметил, что группа «Новичок» содержит около восьми фосфорорганических веществ нервно-паралитического действия, при распылении все люди в зоне действия падают без сознания.

По его словам, речь идет о бинарном нервно-паралитическом газе, и непонятно, как его применять против отдельно взятого человека. Кроме того, в случае с блогером не было пострадавших и эвакуации, как случилось в Солсбери. Специалист призвал дождаться документальных доказательств от немецкой стороны, но не исключил, что их не будет, как и в случае со Скрипалями.