МИД назвал заявления ФРГ о Навальном информационной кампанией против РФ

Москва, 2 сентября. Заявления немецкого правительства по ситуации с российским блогером Алексеем Навальным — очередная информационная кампания, направленная против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «60 минут».

Дипломат обратила внимание на то, что посол РФ в Германии Сергей Нечаев, задавший немецким коллегам вопрос о ситуации с россиянином, не получил от Берлина никаких доказательств, что блогер был отравлен.

«Вместо тщательного расследования, кропотливой совместной работы, целью которой должно быть получение истинного результата, <...> наши партнеры предпочитают очередные публичные заявления без предъявления хоть какой-либо фактуры, — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства. — Все это превращается в очередную информационную кампанию [против РФ]».

Ранее специалисты лаборатории бундесвера заявили, что Навальный якобы был отравлен веществом группы «Новичок». Леонид Ринк — разработчик «Новичка» — указал, что симптомы «отравления» Навального абсолютно не похожи на применение этого вещества. Более того, по словам эксперта, использование «Новичка» привело бы к гибели основателя ФБК (признан иноагентом), а не к коме.