Дандыкин рассказал, сколько крейсер «Москва» прослужит после ремонта

Ракетный крейсер «Москва» после ремонта может прослужить еще шесть-семь лет. Этого времени хватит для того, чтобы подобрать новый флагман Черноморского флота, заявил Федеральному агентству новостей капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее отдел информационного обеспечения Черноморского флота сообщил, что гвардейский ракетный крейсер «Москва» вышел в море на первые после ремонта военные маневры. Корабль чинили с 2018 года.

По данным военных, экипаж во время учений отработает ведение противовоздушной обороны с выполнением зенитных артиллерийских стрельб, борьбу за живучесть, подтвердит готовность применения средств радиоэлектронной борьбы и защиту корабля на переходе морем и при стоянке на незащищенном рейде.

«Одним из этапов учения станет отработка алгоритма действий экипажа при условном применении главного ракетного комплекса корабля», — рассказали в Черноморском флоте.

Ожидается, что «Москва» примет участие в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020». По словам военного эксперта, капитана 1-го ранга запаса Василия Дандыкина, ремонт головного корабля Черноморского флота проводился силами 13-го судоремонтного завода Севастополя.

«Крейсер достаточно зрелый. Это головной корабль проекта «Атлант», и я его помню еще в пору лейтенантской службы — он тогда назывался «Слава» и пришел из Николаева. По тем временам это был суперкорабль — по вооружению и технологиям, он за кормой так или иначе оставил десятки, а может быть и сотни, тысяч миль. В свое время заходил на Мальту, где на его борту побывал Горбачев, затем у «Славы» был долгий ремонт в Николаеве, где в межсезонье она застала распад страны, и это была очень трагическая ситуация. Спасли его (крейсер. — Прим. ФАН) в итоге Москва и правительство Москвы во главе с Юрием Лужковым. Я был свидетелем этого дела, потому что был противолодочный крейсер «Москва», который был уже на издыхании, и они (власти. — Прим. ФАН) подумали, какой же им корабль взять взамен. И вот тогда было принято решение передать название «Москва» крейсеру «Слава», — напомнил эксперт.

Дальнейшая служба ракетного крейсера проходила в постоянных походах. Дандыкин утверждает, что «Москва» буквально не вылезала из морей и океанов, неся постоянную службу, доходя до Владивостока, посещая Индийский океан». За свои заслуги корабль и был награжден гвардейским орденом.

«Но потом настала пора ремонта: ведь кораблю уже под 40 лет. Ремонт проводился силами нашего 13-го завода. Была отремонтирована силовая установка, были отремонтированы радиотехнические и радиоэлектронные средства, произошла замена кое-каких компонентов, ракет. Если раньше были ракеты «Базальт», то сейчас используются «Вулкан». Но, по большому счету, произошел средний ремонт, то есть была восстановлена боевая готовность корабля, и он остался в строю Черноморского флота как флагманский корабль 1-го ранга», — продолжил собеседник ФАН.

Проведенный ремонт продлил жизнь флагману Черноморского флота, однако рано или поздно «Москва» завершит свою службу. Военный аналитик предполагает, что служить ракетному крейсеру осталось не так уж и много.

«Раньше у нас хорошо строили корабли, и пусть «Москва» выполнена не из композитных материалов по технологии стелс, а из нормальной советской стали, она рано или поздно закончит службу. Думаю, во многом срок службы крейсера зависит от технической готовности: объективно — речь идет о шести-семи годах, ведь с учетом возраста самого корабля это действительно много. Потом ему на смену придет новый корабль, современный. Но даже так «Москва» может продолжать службу», — заключил Василий Дандыкин.

Напомним, головной корабль проекта 1164 «Атлант» «Москва» был построен в 1982 году на Заводе имени 61 коммунара в Николаеве. Водоизмещение корабля составляет 11 490 тонн, длина — 186 метров, скорость — 32 узла, автономность — 30 суток, экипаж — 500 человек.