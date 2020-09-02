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Дандыкин рассказал, сколько крейсер «Москва» прослужит после ремонта

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Ракетный крейсер "Москва"

Ракетный крейсер «Москва» после ремонта может прослужить еще шесть-семь лет. Этого времени хватит для того, чтобы подобрать новый флагман Черноморского флота, заявил Федеральному агентству новостей капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее отдел информационного обеспечения Черноморского флота сообщил, что гвардейский ракетный крейсер «Москва» вышел в море на первые после ремонта военные маневры. Корабль чинили с 2018 года.

По данным военных, экипаж во время учений отработает ведение противовоздушной обороны с выполнением зенитных артиллерийских стрельб, борьбу за живучесть, подтвердит готовность применения средств радиоэлектронной борьбы и защиту корабля на переходе морем и при стоянке на незащищенном рейде.

«Одним из этапов учения станет отработка алгоритма действий экипажа при условном применении главного ракетного комплекса корабля», — рассказали в Черноморском флоте.

Ожидается, что «Москва» примет участие в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020». По словам военного эксперта, капитана 1-го ранга запаса Василия Дандыкина, ремонт головного корабля Черноморского флота проводился силами 13-го судоремонтного завода Севастополя.

Севастополь

«Крейсер достаточно зрелый. Это головной корабль проекта «Атлант», и я его помню еще в пору лейтенантской службы — он тогда назывался «Слава» и пришел из Николаева. По тем временам это был суперкорабль — по вооружению и технологиям, он за кормой так или иначе оставил десятки, а может быть и сотни, тысяч миль. В свое время заходил на Мальту, где на его борту побывал Горбачев, затем у «Славы» был долгий ремонт в Николаеве, где в межсезонье она застала распад страны, и это была очень трагическая ситуация. Спасли его (крейсер. — Прим. ФАН) в итоге Москва и правительство Москвы во главе с Юрием Лужковым. Я был свидетелем этого дела, потому что был противолодочный крейсер «Москва», который был уже на издыхании, и они (власти. — Прим. ФАН) подумали, какой же им корабль взять взамен. И вот тогда было принято решение передать название «Москва» крейсеру «Слава», — напомнил эксперт.

Дальнейшая служба ракетного крейсера проходила в постоянных походах. Дандыкин утверждает, что «Москва» буквально не вылезала из морей и океанов, неся постоянную службу, доходя до Владивостока, посещая Индийский океан». За свои заслуги корабль и был награжден гвардейским орденом.

«Но потом настала пора ремонта: ведь кораблю уже под 40 лет. Ремонт проводился силами нашего 13-го завода. Была отремонтирована силовая установка, были отремонтированы радиотехнические и радиоэлектронные средства, произошла замена кое-каких компонентов, ракет. Если раньше были ракеты «Базальт», то сейчас используются «Вулкан». Но, по большому счету, произошел средний ремонт, то есть была восстановлена боевая готовность корабля, и он остался в строю Черноморского флота как флагманский корабль 1-го ранга», — продолжил собеседник ФАН.

Ракетный крейсер "Москва"

Проведенный ремонт продлил жизнь флагману Черноморского флота, однако рано или поздно «Москва» завершит свою службу. Военный аналитик предполагает, что служить ракетному крейсеру осталось не так уж и много.

«Раньше у нас хорошо строили корабли, и пусть «Москва» выполнена не из композитных материалов по технологии стелс, а из нормальной советской стали, она рано или поздно закончит службу. Думаю, во многом срок службы крейсера зависит от технической готовности: объективно — речь идет о шести-семи годах, ведь с учетом возраста самого корабля это действительно много. Потом ему на смену придет новый корабль, современный. Но даже так «Москва» может продолжать службу», — заключил Василий Дандыкин.

Напомним, головной корабль проекта 1164 «Атлант» «Москва» был построен в 1982 году на Заводе имени 61 коммунара в Николаеве. Водоизмещение корабля составляет 11 490 тонн, длина — 186 метров, скорость — 32 узла, автономность — 30 суток, экипаж — 500 человек.

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