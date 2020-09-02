Глава села в Одесской области уволился из-за сноса памятника Ленину

Киев, 2 сентября. Глава села Калчева в Одесской области Анатолий Касимов ушел в отставку, чтобы не сносить памятник Ленину.

Монумент должны были снести в рамках закона о декоммунизации, но селяне были против. Касимов не хотел идти на конфронтацию с местными жителями, поэтому памятник не демонтировали.

Однако это вызвало недовольство представителей исполнительной власти. По факту «бездеятельности» Касимова в вопросе сноса Ленина даже было возбуждено уголовное дело, пишет местное издание «Таймер».

В итоге чиновник решил оставить должность и написал заявление по собственному желанию. Теперь «проблемой» памятника вождю мирового пролетариата займется секретарь сельсовета Анна Аврамова, она будет исполнять обязанности «мэра» Калчевы.

Напомним, закон, запрещающий пропаганду советской символики, был принят на Украине в 2015 году. Согласно этому документу, на Украине, в частности, должны быть переименованы города и улицы, названные в честь советских государственных деятелей. Под действие закона попадают 520 исторических личностей. Помимо переименования, на Украине был запущен самый настоящий «ленинопад». В июне этого года местные СМИ сообщали о сносе одного из последних памятников Ильичу в селе Виноградовка Болградского района Одесской области.