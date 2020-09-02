Экс-премьер Италии Берлускони заразился коронавирусом

Рим, 2 сентября. У экс-премьера Италии Сильвио Берлускони подтвердился положительный анализ на COVID-19. Об этом сообщил официальный представитель 83-летнего политика.

«В результате проведенных из-за мер предосторожности анализов у Берлускони выявлен коронавирус нового типа. Он продолжает работать из своей резиденции в Аркоре, где проведет и период карантина», — приводит слова представителя Берлускони ТАСС.

Ранее коронавирус был диагностирован у трех футболистов французского клуба «Пари Сен-Жермен» — Неймара, Леандро Паредеса и Анхеля Ди Марии; олимпийского чемпиона по легкой атлетике Усэйна Болта; экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которая, по последним данным, находится в критическом состоянии.