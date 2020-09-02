Власти Риги могут закрыть русские детсады в угоду Соросу

Санкт-Петербург, 2 сентября. Победа партии «За!» в Риге приведет к закрытию русских детских садов и новой атаке на русский язык в школах, заявил директор Института европейских исследований Александр Гапоненко в эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Почему Россия не защищает русский язык на постсоветском пространстве?»

«На выборах в Риге провалилась партия «Согласие», которая позиционировала себя прорусской, но на самом деле такой не являлась. Она потеряла две трети голосов. Люди не пришли на выборы и не поддержали «Согласие», как было на протяжении десяти лет, потому что руководитель партии подвергся уголовному преследованию за коррупцию, убежал в Брюссель и оттуда стал выступать с антироссийских и с антирусских позиций. Избиратели это отметили и отказали в доверии этой партии. Прошла небольшая русская партия, Русский союз Латвии получил четыре голоса, это большое достижение, никогда раньше такого не было», — рассказал Гапоненко.

Директор Института европейских исследований отмечает, что к власти пришли русофобы. Партия «За!» проводит политику Джорджа Сороса. Она уже организовала правящую коалицию, состоящую из правых латышских политиков.

«Победила партия «За!». Эта партия проводит политику Джорджа Сороса. Она уже сформировала правящую коалицию из правых латышских партий, и мы ожидаем, что ближайшее время в столице республики будет проводиться жесткая русофобская политика. В частности, будут закрыты все детские сады с преподаванием на русском языке, что уже было при предыдущем мэре. В школах могут резко поменяться состав директората, а, соответственно, учителей. Думаю, программа по переводу обучения на латышский язык будет проводиться еще активней», — уверен Гапоненко.

Ранее в эфире Медиагруппы «Патриот» генеральный директор института ЕврАзЭс Владимир Лепехин объяснил, почему России следует усилить защиту русской идентичности, перейдя от политики мягкой силы к жестким действиям.