Москва, 2 сентября. Группа «Новичок» содержит около восьми фосфорорганических веществ нервно-паралитического действия, при распылении все люди в зоне действия падают без сознания. Об этом рассказал бывший член комиссии по химическому и биологическому оружию ООН Игорь Никулин, комментируя заявления Германии о блогере Алексее Навальном.

Ранее специалисты лаборатории бундесвера выступили с официальным заявлением, что Навального якобы отравили боевым отравляющим веществом группы «Новичок» нервно-паралитического действия. Никулин усомнился в этой версии и указал на ряд странностей и несостыковок.

По его словам, речь идет о бинарном нервно-паралитическом газе, и непонятно, как его применять против отдельно взятого человека. Кроме того, в случае с блогером не было пострадавших и эвакуации, как случилось в Солсбери. В британском городе 4 марта 2018 года экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. Лондон, не дожидаясь результатов расследования, обвинил в причастности к инциденту Москву и использовал «дело Скрипалей» как повод для введения новых санкций.

«Все это очень странная история. Либо это был не «Новичок», либо это был какой-то неправильный «Новичок», — цитирует Никулина телеканал «360».

Эксперт отметил, что по одной из версий, Скрипалей отравили при помощи микрокапсул с опасным веществом, которые можно поместить в напиток.

«Если бы ему (Навальному. — Прим. ФАН), как рассказывают, белье испачкали, то там бы весь самолет отравился. Если бы там ручку кто-то намазал, то десятки были бы пострадавших как минимум», — подчеркнул Никулин.

Специалист призвал дождаться документальных доказательств от немецкой стороны, но не исключил, что их не будет, как и в случае со Скрипалями.

Отметим, что российские криминалисты не обнаружили в организме Навального следов ядовитых веществ. А разработчик «Новичка» Леонид Ринк считает доводы об «отравлении» блогера этим веществом «политической ерундой».

Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, где блогера госпитализировали. 22 августа его доставили в берлинскую клинику «Шарите». Эксперты считают, что «отравление» Навального было спланировано его западными спонсорами и было частью побега блогера из России.