Москва, 2 сентября. Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению всех обстоятельств ситуации вокруг российского блогера Алексея Навального, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако Берлин, по словам чиновника, не дал ответов на отправленные ранее официальные запросы.

«В целом мы подтверждаем, что готовы и заинтересованы в полном взаимодействии и обмене данными по этой теме с ФРГ», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что Генеральная прокуратура России отправляла Германии официальный запрос, рассчитывая получить ответ. Также российские врачи официально предложили немецким коллегам обмен данными, но их запрос также остался без ответа, указал Песков.

Блогер Алексей Навальный был экстренно доставлен в больницу Омска после того, как ему стало плохо на борту самолета рейса Томск — Москва. Родственники и соратники «активиста» настаивали на том, чтобы мужчину перевезли на лечение в Германию.

Российские врачи диагностировали «отравление», но после изучения анализов пришли к выводу, что в организме Навального нет следов отравляющих веществ. В немецкой клинике «Шарите», где лечится россиянин, сначала заявляли, что Навальный был отравлен веществами группы ингибиторов холинэстеразы. Однако более точных данных западные медики не представили. Многие эксперты убеждены, что «отравление» главы ФБК (признан иноагентом) было спланировано его западными спонсорами и было частью побега блогера из России.