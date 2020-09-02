МИД РФ оценил действия Берлина по ситуации с Навальным

Москва, 2 сентября. МИД России выступил с заявлением о ситуации с блогером Алексеем Навальным. В дипломатическом ведомстве считают, что Берлин пренебрегает правовыми механизмами сотрудничества.

МИД России напомнил, что еще 27 августа Генпрокуратура России обратилась к Министерству юстиции Германии с запросом о правовой помощи. В документе также содержалась информация о начатой 20 августа доследственной проверке. Генпрокуратура России просила предоставить немецкую сторону данные о ходе лечения и состоянии Алексея Навального.

Также МИД РФ напомнил, что омские медики выразили готовность помогать коллегам в лечении блогера и, позже, просили предоставить доказательства «отравления» блогера ингибиторами холинэстеразы. Ответа не последовало.

«Складывается впечатление, что кто-то запрещает Минюсту Германии и медицинским работникам общаться с российскими коллегами», — говорится в сообщении МИД России.

В ведомстве отметили, что партнеры России уже не в первый раз предпочитают «громкие публичные заявления» вместо предметного взаимодействия. Это касается как правоохранительных органов, так и медицинских учреждений.

«Если задача заключается в том, чтобы обосновать некие заранее подготовленные «ответные меры», о которых ранее уже заявлялось, то становится понятным, почему в ход идут мегафонная дипломатия, подмена нормального сотрудничества информационной кампанией, публичные обращения в ЕС и НАТО, упоминание ОЗХО», — заключили в сообщении ведомства.

Также МИД призвал немецких коллег вести полноценное сотрудничество и наладить обмен информацией.

Ранее в Германии заявили, что блогер Алексей Навальный был отравлен веществом нервно-паралитического действия «Новичок». В то же время российские криминалисты не нашли в организме Навального следов ядовитых веществ. Также разработчик «Новичка» Леонид Ринк сообщил, что симптомы «отравления» Навального совершенно не похожи на действие вещества. Эксперты считают, что «отравление» блогера Навального было срежиссировано его западными спонсорами, а лечение в Германии похож на побег из России.

Напомним, состояние блогера Алексея Навального резко ухудшилось во время авиаперелета. Самолет посадили в аэропорту Омска, откуда он был госпитализирован в БСМП №1. Позже Навального транспортировали в берлинскую клинику «Шарите», откуда стали поступать сообщения об «отравлении» блогера.