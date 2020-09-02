Глава института ЕврАзЭс призвал усилить защиту русской идентичности

Санкт-Петербург, 2 сентября. России следует усилить защиту русской идентичности, перейдя от политики мягкой силы к жестким действиям, считает генеральный директор института ЕврАзЭс Владимир Лепехин.
«Ситуация по поводу национальной идентичности, русского языка, защиты русскоязычного населения за рубежом не только очень плоха, некоторые эксперты вообще говорят о геноциде русского народа», — заявил Владимир Лепехин в эфире Медиацентра «Патриот» на тему «Почему Россия не защищает русский язык на постсоветском пространстве?».
По его словам, наши западные партнеры оказывают мощное воздействие на страны СНГ, стимулируя антирусские, русофобские настроения, что касается и русского языка, но правительство, занятое своими проблемами, не обращает на это должного внимания.
«Но нужно видеть тренды, а тренды таковы, что очень много российских информационных ресурсов начали обсуждать проблему русского языка. Мы помним, какая дискуссия поднялась по поводу русской идентичности во время обсуждения поправок в конституцию», — обращает внимание эксперт.
Владимир Лепехин надеется, что внесенные в конституцию правки и смена политического курса руководством страны на построение суверенного государства помогут решить указанную проблему, и предлагает сменить экономический курс и активизировать внешнюю политику.
«Какая может быть мягкая сила, когда нашими дипломатами делается акцент на слово мягкое, а не сила? Это означает оправдание, но ничего неделание. Мы видим, какой провал был на Украине, где были Черномырдин и Зурабов, а сейчас вообще не понятно кто», — заявил политолог.
Сейчас, считает Владимир Лепехин, из-за политики заигрывания с националистическим силами мы можем потерять и Белоруссию.
«Проблема России и Белоруссии в том, что Лукашенко заигрался с национальными силами. Я помню, как три года лет назад в Белоруссии, судя по всему, по указанию Лукашенко, судили журналистов, которые писали для российских СМИ, только за то, что они слишком много уделяли внимания русскому языку. 14 месяцев они сидели в СИЗО, и проблема в том, что в России ни одна сила не встала на защиту этих журналистов, ни одно российское СМИ не вступилось за них. У нашего посла была установка не ссориться с Лукашенко, он тоже промолчал, когда журналисты незаконно получили реальные сроки. Расплата сейчас наступает. Проблема ясна, и понятно, в какую сторону надо двигаться. Только двигаться надо активнее», — призывает директор института ЕврАзЭс.