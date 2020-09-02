Лолита рассказала о новом возлюбленном

Москва, 2 сентября. Популярная певица Лолита Милявская раскрыла детали личной жизни. У звезды сцены есть возлюбленный, который моложе ее на восемь лет.

В окружении Лолиты говорят, что певица не прибывает в одиночестве — у нее есть вторая половинка. Светский репортер Феликс Грозданов подтвердил, что у Лолиты, действительно, есть спутник, однако звезда не хочет его показывать публике. По его словам, мужчина занимается бизнесом и не любит тусовку шоу-бизнеса.

В социальных сетях Милявской нет и намека о бурной личной жизни. Однако однажды певица обмолвилась о своем суженом.

«Мне 56 ему 48, я не считаю, что он парень, притом он состоялся в жизни. Он нормальный чувак. Да, моложе, мне не нужен дед старый. Блин, что я с ним делать буду. Я еще не дожила до возраста, когда я буду спать с дедом», — сказала Лолита во время общения с ведущей «Дома-2» Ольгой Бузовой.

Лолита Милявская была замужем пять раз. Последним ее супругом был тренер Дмитрий Иванов. Брак с ним артистка хочет признать фиктивным, поскольку мужчине были нужны только деньги исполнительницы.