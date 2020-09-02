Рабочие в Тюмени сняли на видео, как ветер повалил два башенных крана

Тюмень, 2 сентября. Сильный ветер повалил два башенных крана на стройплощадке в Тюмени, пострадали два человека, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Происшествие попало на видео, его записали шокированные рабочие. Они видели, как металлическая конструкция обрушилась на соседнее здание.

«Там мужики погибнут! Леха, живой? Краны падают! Ничего себе», — кричит автор ролика.

По данным МЧС, двое крановщиков в момент ЧП находились на рабочем месте. Прибывшие спасатели извлекли пострадавших из кабин и передали медикам.

Состояние одного крановщика оценивается как тяжелое, второго рабочего оперируют. Следственный комитет инициировал проверку по факту происшествия.

Согласно технике безопасности строительные работы с участием автокрана запрещены при скорости ветра 15 метров в секунду и более. Монтаж стеновых панелей нельзя выполнять, если ветер сильнее 10 метров в секунду.