В ЛНР сообщили о скандале на заседании контактной группы по Донбассу

Луганск, 2 сентября. На заседании контактной группы в Луганской народной республике (ЛНР) произошел скандал. Об этом стало известно от представителя ЛНР в политической подгруппе контактной группы по Донбассу Родиона Мирошника.

Переговоры контактной группы по Донбассу прошли в среду, 2 сентября, в формате видеоконференции​​​.

«Заседание контактной группы завершилось и не без скандала! Представители РФ, ЛНР и ДНР вышли с виртуального заседания, когда глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук отчаянно начал настаивать на выступлении кого-то из персонажей, приглашенных Киевом в свою делегацию и называемых «украинскими представителями ОРДЛО (отдельных районах Донецкой и Луганской областей)», — написал Мирошник в своем Telegram-канале.

Мирошник утверждает, что воспринимали информацию «представителя» только спецпредставитель председателя ОБСЕ Хайди Грау, а вместе с ней украинская делегация.

«Впрочем, Кравчук может их слушать хоть каждый день и не впутывать сюда контактную группу», — дополнил представитель ЛНР.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года, когда власти Украины развернули военную кампанию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Самопровозглашенные республики заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования гражданского конфликта в Донбассе на регулярной основе обсуждается в «нормандском формате», а также контактной группой в Минске.

Ранее заместитель главы украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Витольд Фокин высказал мнение, что выполнение Минских соглашений — единственный путь для Украины к миру в Донбассе.