Меркель отреагировала на заявление об «отравлении» Навального

Москва, 2 сентября. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала «удручающей» информацию о «попытке отравления» Алексея Навального.

По ее словам, нападение на блогера было совершено при помощи химического нервно-паралитического боевого вещества из группы «Новичок». Меркель утверждает, что этот яд был «без сомнения обнаружен в анализах».

«Таким образом подтверждено, что Навальный стал жертвой преступления. Он должен был замолчать. Я самым решительным образом осуждаю это от имени правительства ФРГ», — добавила канцлер.

Меркель также сообщила, что во второй половине дня МИД Германии уведомил о результатах обследования посла РФ.

«Мы ожидаем, что российское правительство объяснится по произошедшему. Появились очень сложные вопросы, на которые может и должно дать ответы только российское правительство», — заявила Меркель журналистам.

Как сообщалось ранее, сегодня правительство Германии выступило с заявлением о том, что Навального «отравили» субстанцией группы отравляющих боевых веществ «Новичок». К такому выводу пришли специалисты лаборатории бундесвера.

При этом независимая экспертиза анализов блогера ранее не выявила в его организме никаких ядов и их следов. На утверждения немецких врачей отреагировал российский ученый Леонид Ринк, который участвовал в разработке «Новичка». По его словам, симптомы у Навального совершенно не похожи на отравление этим веществом.

Ринк убежден, что эти попытки увязать «отравление» блогера с «Новичком» ни что иное, как политическая ерунда. Эксперт добавил, что абсолютно уверен в том, что Германия не предоставит России пробы, которые могли бы подтвердить «отравление» блогера, пишет РИА Новости.

Напомним, Навальный попал в больницу 20 августа. Ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске. Там глава признанного иноагентом ФБК был доставлен в больницу. Врачи за два дня стабилизировали его состояние. После этого Навального перевезли в Германию под предлогом того, что он якобы был отравлен.

В МИД РФ ранее уже обращали внимание на то, с какой готовностью Вашингтон и Брюссель подхватили версию об «отравлении» Навального. Сегодня в министерстве напомнили, что Россия ждет от Германии ответа на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации с блогером.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что власти ФРГ не проинформировали Москву о своих выводах по состоянию Навального — у России нет таких данных.

Многие эксперты сходятся во мнении, что «отравление» блогера могло быть выгодно только его соратникам и западным кураторам. В частности, политолог, главный редактор PolitRussia Руслан Осташко убежден, что Навальный уже давно превратился из заметной фигуры так называемой оппозиции в довольно слабую. Это, по мнению политолога, скорее всего, надоело его спонсорам и именно они стоят за отравлением блогера в кафе аэропорта Томска.