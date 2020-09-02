Семенович подоила корову в наряде с глубоким декольте

Москва, 2 сентября. Актриса, певица и телеведущая Анна Семенович рассказала фанатам о радостном событии — мечта звезды подоить корову наконец исполнилась.

Семенович опубликовала в Instagram забавное видео, на котором показала бекстейдж со съемок проекта для канала «МУЗ-ТВ».

«Приходится работать в полевых условиях. Видите, какие у меня подружки — коровы и лягушки», — пошутила звезда.

На кадрах ролика Семенович в наряде с глубоким декольте со страхом подходит к корове, боясь, что «рычащее» животное ее укусит. А затем радостно делится впечатлениями от процесса и интересуется у зрителей, у кого тоже был такой опыт.

«Аня в деревне, это так увлекательно. Все-таки мечты сбываются, всегда мечтала подоить корову, и вот оно чудо», — написала актриса в посте.

Фанаты пришли в восторг от видео, осыпали звезду комплиментами и признались, что тоже боятся «рожек да ножек». Некоторые при этом стали отпускать в адрес Семенович двусмысленные шутки.

«Аня воплотила мечту многих мужчин — стала дояркой наконец-то», — высказалась na.talya1411.

«Сестренок навестила», — написала iulia7798.

«Плачу и рыдаю, глядя на белые ботинки в деревне», — оценил k_klyachkin обувь артистки.

Телеведущая часто делится с фанатами кадрами из личного архива, общается с ними посредством Instagram Stories. В аккаунте звезды немало снимков со съемок, концертов и выступлений. Позировать перед камерой актриса может как в халате, так и в дорогих нарядах и сценических костюмах. Можно найти на странице и несколько снимков Семенович в купальнике.

Как раз недавно Семенович опубликовала одно из таких фото, на котором позирует в розовом парике и сливового цвета халате. Однако далеко не все фанаты разделили восторг звезды от такого образа, назвав его «вульгарным».