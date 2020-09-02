Три звездных футболиста «ПСЖ» заразились коронавирусом

Париж, 2 сентября. Тесты на коронавирус трех футболистов «Пари Сен-Жермен» показали положительный результат, об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Три игрока «ПСЖ» получили положительный результат теста на COVID-19 и теперь подвержены соответствующему медицинскому протоколу», — говорится в сообщении клуба в Twitter.

В «ПСЖ» отметили, что все игроки и сотрудники клуба пройдут тестирование на коронавирус. По информации AS, инфекцию выявили у Неймара, Леандро Паредеса и Анхеля Ди Марии. Все трое спортсменов отдыхали на Ибице после финального матча Лиги чемпионов УЕФА-2019/20, где «ПСЖ» уступил мюнхенской «Баварии».

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал состав сборной России на матчи Лиги наций с национальными командами Сербии и Венгрии.