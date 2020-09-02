Юлия Колесник: Печерникова не боялась быть в кадре любой

Я пока вообще не готова признавать, что Ирина Печерникова — ушедшая актриса, потому что это произошло слишком неожиданно, накануне ее дня рождения. Сегодня ей исполнилось бы 75 лет…

Через две недели у нас премьера (фильма «Земля Эльзы», в котором снималась Печерникова. — прим. ФАН) на фестивале «Амурская осень», и Ирина Викторовна тоже должна была поехать с группой. Ее там ждали очень, звали. Все, кто близко общался с ней в последние год-два, еще не могут в полной мере понять и принять то, что произошло.

Буквально за несколько часов до печального известия о ее кончине я разговаривала с Ириной Викторовной по телефону. Говорили обо всем — о жизни, о новом проекте, в котором она собиралась сниматься — ее пригласили сыграть в истории, которая ей была близка и интересна.

Мы к ней приехали с материалом по пьесе Ярославы Пулинович «Земля Эльзы». У меня Печерникова была одной из первых претенденток на эту роль. Мне кажется, она сама воплощала все то, что я хотела видеть в героине фильма — красоту, внутреннюю силу, огромное внутреннее достоинство, способность любить.

Мы встречались, разговаривали — и у нее были поначалу какие-то сомнения, она колебалась. Но это было летом, а осенью мы еще раз встретились в студии. Это были даже не пробы, а репетиции, и мне сразу было ясно — другие актрисы на эту роль мне не нужны. Подтверждение моей правоты пришло уже с первой сцены: она просто вошла в кадр — и все. Группа с криком восторга приветствовала ее.

Она была поразительной актрисой, актрисой старой школы — я не так много с ними работала, но это что-то невероятное. Такая самоотдача, погружение в роль, самоотверженность! Она не боялась быть любой в кадре. Это фантастика.

Она изумительно выстроила «партию» с Вениамином Смеховым, который сыграл главную мужскую роль в этом фильме. Мы рассматривали других актеров, но когда увидели их вместе, сразу поняли, что здесь та самая «химия», о которой так много говорят в кадре и в жизни. Ведь это же фильм про любовь.

Как жаль! Сегодня я собиралась звонить ей, поздравлять с днем рождения. Премьера состоится без нее…

Мы снимали наш фильм летом прошлого года, жили на Алтае две месяца, в селе, в горах. И она решительно поехала на съемки, ее ничего не испугало.

Как менялась актриса, какую галерею актерских образов оставила — пусть в этом покопаются киноведы. Ирина Печерникова была одной из культовых актрис-красавиц. Она была красива во всех ролях — и в театре, и в кино. Думаю, работа в Малом театре повлияла на формирование ее актерского образа — как будто из другой эпохи, лучшей и более благородной, искренней, без фальши и корысти. Все это есть в ее героине в нашем фильме. Это ее личностные качества, которые не могли не проявиться в ее ролях.

Мы были подругами — вернее, стали ими. И это большое счастье. Я потеряла близкого человека. Группа плачет. Она была идеальной, ее все обожали.

Она привнесла в героиню моего фильма вещи, о которых я и думала. Ее героиня — сильная женщина. Она и в жизни была такой. Ей хватило сил вернуться в профессию после простоя. Она не любила, кстати, смотреть фильмы со своим участием, была очень требовательна к себе. Главное в ее жизни — сама жизнь, она была светлым и оптимистичным человеком.

Она освещала нашу совместную работу своим внутренним светом.