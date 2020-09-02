Актер Курицын заявил, что не видит конкурентов в российском кинематографе

Москва, 2 сентября. Российский актер Роман Курицын признался, что очень настойчив при распределении ролей и предпочитает работать без дублеров. По его словам, на сегодняшний день конкурентов в экшн-жанре в стране у него нет.

Звезда сериала «Фитнес» дал большое интервью журналу «7 дней». Во время разговора у собеседницы артиста возникло впечатление, что тот совершенно не видит соперников среди отечественных коллег, и оно оказалось верным.

«Если говорить об экшн-жанре, то сейчас такого человека, думаю, нет!» — с улыбкой сказал журналистке артист о возможном конкуренте.

Курицын назвал себя разноплановым актером, способным сыграть «любую роль, какая только возможна». По его мнению, говорить об этом ему позволяет не только мастерство, с которым он может перевоплощаться в различные амплуа, но и умение обходиться в опасных сценах без помощи дублера.

«По правилам у меня должен быть дублер, но часто бывает так, что он сидит без дела. Однажды Макс, каскадер, летал со мной на съемки в Болгарию и отдыхал целый месяц, все трюки я исполнял сам, пусть и не бесплатно, конечно. <...> Это правда, мне нет равных во всем, что касается трюков, например», — похвастался он.

Актер считает, что прибегать к помощи дублера неправильно. Кроме того, его самостоятельность буквально развязывает режиссерам и продюсерам руки.

«Поэтому соперников я пока не вижу, и думаю, лет двадцать еще не увижу — это если говорить именно об экшн-сценах», — уточнил актер.

Курицын также отметил, что в стремлении получить желанную роль проявляет упорство.