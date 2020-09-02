Россия может организовать бесплатное обучение для школьников за границей

Санкт-Петербург, 2 сентября. В России могут организовать бесплатное онлайн-обучение для дискриминируемых русскоязычных граждан в других странах.

С такой инициативой в эфире на тему «Почему Россия не защищает русский язык на постсоветском пространстве?» выступил директор Института европейских исследований Александр Гапоненко, русский профессор, проживающий в Латвии, но до сих пор не имеющий гражданства этой страны.

«Открыть виртуальную среднюю школу на русском языке, в которой бы наши дети могли учиться заочно и получать российские дипломы. Поскольку основная часть наших детей, это около 80%, уезжает за границу, то у них была бы возможность уезжать в Россию. Сейчас они не хотят учиться на чужом языке, они хотят учиться на русском языке и часто обращаются в частные русские школы. Здесь нужна государственная поддержка и легкий доступ к такой программе», — заявил Александр Гапоненко.

Инициативу активного борца за права русских людей в Латвии в эфире медиацентра «Патриот» поддержали российские политики и общественные деятели.

«Я поддерживаю любые инициативы, которые способствуют изучению русского языка. Нам необходимо создавать в странах бывшего СССР условия, чтобы наши соотечественники за рубежом могли изучать родной язык. Кроме этого, надо помогать русскоязычным гражданам этих стран получать медицинское образование в России, театральное и другое, которое традиционно славится. Я обещаю вам, что на ближайшем заседании комитета Госдумы по вопросам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками мы обязательно поднимем вопрос об организации такой онлайн школы», — заявил депутат Госдумы, член комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Ирек Зиннуров.

Немедленно перейти к обсуждению деталей проекта решил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Мы обратимся в Министерство образования РФ и Россотруничество по этому делу. Я завтра же обсужу детали этого проекта с его инициатором. Сейчас в период коронавирусной пандемии это стало возможно даже нашим детям, поэтому, я считаю, это легко сделать», — воодушевился Алексей Чепа.

По его словам, данной программой школьного образования могли бы воспользоваться и русские дети на Украине.

«К сожалению, сейчас на Украине 125 государственных и 43 частных школ подверглись такой дискриминации. В стране, где миллионы жителей говорят на русском языке, для которых русский язык является родным, по сути, не осталось ни одной школы с преподаванием на русском языке. Дети, может, быть плохо или совсем не говорят на украинском, как теперь они будут изучать школьные предметы», — возмущается депутат.

Алексей Чепа следит за усилиями русскоязычных граждан Украины и прибалтийских стран в борьбе за право говорить по-русски и обучать своих детей русскому языку, и считает, что Российская Федерация должна оказывать им всестороннюю помощь.