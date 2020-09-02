Россиянина впервые хотят лишить прав за пьяную езду на электросамокате

Казань, 2 сентября. Сотрудники ГИБДД в Казани решили лишить прав мужчину за пьяную езду на электросамокате. Это первый случай в России.

Водитель заявил, что его хотят оштрафовать на 30 тысяч рублей. По словам жителя Казани, сотрудники ГИБДД заметили, как он ехал пьяным. Они оформили протокол и забрали электросамокат на штрафстоянку.

За хранение транспортного средства он заплатил больше пяти тысяч рублей. Мужчина пожаловался, что получил самокат со сломанной ручкой. Он напомнил, что водители электросамокатов пока не выделены в отдельную категорию участников движения.

Следовательно, за рулем электросамоката он был в качестве пешехода. Мужчина настаивает, что его оштрафовали незаконно.

Напомним, что МВД России планирует ввести в ПДД поправки о средствах индивидуальной мобильности (самокатах, сегвеях, моноколесах и гироскутерах). Владельцев такого транспорта хотели обязать двигаться по велодорожкам и тротуарам со скоростью не более 20 км/ч.

Ранее сообщалось, что активисты предложили ужесточить наказание за пьяную езду в России, если в салоне машины находится ребенок.