Китай и Индия снова столкнулись на границе

Нью Дели проводит морские военные учения с Россией вместо сухопутных, продолжается скандал с Facebook, новое столкновение на китайской границе и рекордное падение ВВП Индии во втором квартале — об этих и других событиях прошедшей недели расскажет подробнее автор телеграмм-канала «Индия Сегодня».

Китай провоцирует Индию

В ночь с 29 на 30 августа 2020 года в районе Пангонг-Цо, Восточный Ладакх, произошло очередное столкновение между индийскими и китайскими войсками. Командир индийской роты Ньима Тензин был убит, а другой индийский военнослужащий, Тензин Лоден, ранен. Армия заявила, что попытки китайских сил изменить «статус-кво» были сорваны.

«В ночь с 29 на 30 августа войска НОАК нарушили консенсус, достигнутый в ходе дипломатических переговоров... и осуществили провокационные военные действия с целью изменения статус-кво. Индийские войска предотвратили эту деятельность НОАК на южном берегу озера Пангонг-Цо, предприняли меры по укреплению позиций и сорвали намерения Китая в одностороннем порядке изменить ситуацию на местах», — гласит официальное заявление индийской армии от 31 августа 2020 года.

Китайская сторона отреагировала на инцидент весьма любопытным образом — пресс-секретарь МИД Китая Чжао Лицзянь заявил:

«Китайские пограничные войска всегда строго соблюдают Линию фактического контроля. Они никогда не пересекают черту. Пограничные войска с обеих сторон находятся в тесном контакте по вопросам, касающимся ситуации на местах. Я сказал, что обе стороны по дипломатическим и военным каналам поддерживают тесную связь. Что касается конкретных встреч и переговоров, то если что-то будет, мы своевременно об этом сообщим».

Китайское государственное издание Global Times пошло еще дальше и в редакционной статье, опубликованной 1 сентября, заявило, что индийские войска незаконно пересекли Линию фактического контроля 31 августа и «подорвали мир и стабильность в районе китайско-индийской границы». Издание посоветовало Пекину предпринять «военные действия, если это необходимо».

«Индия пытается создать новый спорный район в качестве разменной монеты в переговорах. Очевидно, что Индия использует агрессивный подход к пограничным вопросам, а не уделяет приоритетное внимание стабильности в приграничных регионах», — говорится в статье, с добавлением, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) обладает «достаточными силами, чтобы защитить каждый дюйм страны».

Военные учения

Индия отказалась от участия в российских военных учениях Кавказ-2020 (не смотря на ранее подтвержденное участие). Официальная причина отказа — пандемия коронавируса. Однако индийские СМИ изначально озвучили другую — участие в учениях Китая и Пакистана.

Вслед за отказом от военных учений на Кавказе, было объявлено о проведении российско-индийских военно-морских учений в Бенгальском заливе 4 и 5 сентября, чтобы «еще больше укрепить оперативную совместимость в решении возникающих проблем безопасности».

Индийская позиция, таким образом, четко обозначена — партнерские отношения с Россией важны и будут сохраняться, но это никак не повлияет на развитие отношений с Китаем. Использование российских мероприятий в качестве площадки индийско-китайских переговоров, очевидно, не вызывает энтузиазма со стороны Нью Дели.

Министр обороны Индии Раджнат Сингх отбыл в Россию для участия в совещании Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Официально встреча с представителями Китая во время мероприятий ШОС не запланирована.

31 августа умер бывший президент Индии Пранаб Мукерджи. Он сыграл значительную роль во время войны Восточного Пакистана (ныне Балгладеш) за независимость в 1971 году. В знак скорби, в Бангладеш был объявлен однодневный траур.

Конфликт с Facebook

Продолжается конфликт с Facebook — пока оппозиция обвиняет компанию в сговоре с правящей партией Индии, та, в свою очередь, обвиняет социальную сеть в недостаточном контроле за распространением ложной информации и предвзятости по отношению к правоцентристам.

Министр права и правосудия, электроники и информационной технологии и связи Индии Рави Шанкар Прасад написал письмо генеральному директору Facebook Марку Цукербергу:

«Поток недавних анонимных, основанных на источниках сообщений — не что иное, как внутренняя борьба за власть внутри вашей компании, за идеологическую гегемонию. Никакая другая логика не может объяснить, как выборочные утечки информации из вашей компании пытаются создать альтернативную реальность. Такое вмешательство в политический процесс Индии посредством сплетен, шепота и недомолвок заслуживает осуждения. Этот сговор группы сотрудников Facebook с международными СМИ дает возможность злонамеренным корыстным интересам бросить тень на демократический процесс нашей великой демократии».

Цукерберг оказался в сложной ситуации — с одной стороны, продолжающееся расследование Wall Street Journal делает все более и более двусмысленной позицию директора Facebook по операциям в Индии г-жи Анкхи Дас, с другой — 5,7 млрд. долларов, которые компания вложила в индийскую Jio в апреле 2020 года и индийская лицензия на WhatsApp Pay, не полученная до сих пор.

Напомню, что скандал разгорелся из-за материала, опубликованного в Wall Street Journal. В статье были приведены факты попустительства индийского отделения Facebook относительно ненавистнических заявлений, опубликованных лидерами правящей в Индии партии Бхаратия Джаната (БДП) и других правых группировок. Приводились слова директора Facebook Анкхи Дас о том, что не нужно трогать страницы лидеров БДП, поскольку это «нанесет ущерб деловым интересам компании в Индии».

Экономика Индии

Опубликованы данные о показателях ВВП Индии в первых двух кварталах 2020 года и они оказались одними из худших в мире. Экономисты предполагают, что необходимо срочное вмешательство правительства, чтобы спасти экономику.

На уровне -23,9% Индия находится на грани рецессии. Индийская экономика переживает спад в течение последних двух кварталов.

Спад обрабатывающей промышленности составил -39,3%, горнодобывающей промышленности -23,3%, строительства -50%, торговли и гостиничного бизнеса, которые больше всего пострадали от пандемии, -47%.

С 1 сентября Индия начала третий этап выхода из карантина. Возобновит работу метро, с 21 сентября будут разрешены общественные, академические, спортивные, развлекательные, культурные, религиозные, политические мероприятия и другие собрания с максимальным числом участников до 100 человек.

Школы, колледжи, образовательные и тренерские учреждения останутся закрытыми для студентов и регулярных занятий до 30 сентября. Школьники с 9 по 12 класс смогут приходить иногда для консультаций с учителями. Разрешен выход на работу 50% персонала образовательных учреждений.

В зонах заражения карантин по-прежнему остается полным до конца месяца.

Международные авиаперелеты остаются под запретом до 30 сентября 2020 года.