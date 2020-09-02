Разработчик «Новичка» объяснил, что это вещество убило бы Навального

Москва, 2 сентября. Симптомы «отравления» блогера Алексея Навального совершенно не похожи на применение «Новичка», заявил разработчик вещества Леонид Ринк. Он считает доводы об «отравлении» блогера «Новичком» «политической ерундой».

Доктор химических наук отметил, что при применении «Новичка» у человека появились бы судороги и были бы абсолютно другие симптомы.

Он добавил, что использование «Новичка» привело бы к смерти блогера, а не к коме.

«Тогда бы он давно отдыхал на кладбище, вот и все дела», — сказал Ринк в интервью РИА Новости.

Он также счел попытку увязать «отравление» основателя так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) с применением против него «Новичка» политическим шагом.

Ринк обратил внимание на то, что изначально российские врачи также считали, что блогер мог отравиться, однако вколотые антидоты не дали результат.

«Первое мнение наших врачей тоже было – отравление, но сделали вколы антидотов и прочего, нет никаких позывов. Если эти «орлы» думают, что наши ничего не соображают, то они очень неправильно думают», — сказал эксперт.

Навальному стало резко плохо на борту самолета рейса Томск — Москва, лайнер экстренно приземлился в Омске. Сейчас «активист» проходит лечение в немецкой клинике «Шарите», на чем настаивали родственники блогера.

Врачи диагностировали «отравление», но после изучения анализов пришли к выводу, что в организме Навального нет следов отравляющих веществ. В «Шарите» сначала заявляли, что Навальный был отравлен веществами группы ингибиторов холинэстеразы. Однако более точных данных западные медики не представили. Многие эксперты уверены, что «отравление» главы ФБК было спланировано его западными спонсорами и было частью побега блогера из РФ.

Ранее эксперты лаборатории Бундесвера заявили, что Навального якобы отравили отравляющим веществом группы «Новичок». В Кремле уже отреагировали на заявление об отравлении блогера и сообщили, что из Германии не поступали данные об этом.

Главный редактор интернет-издания Politrussia Руслан Осташко в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал новость об «отравлении» Навального якобы «Новичком». Он указал, что если бы блогера отравили «Новичком», то вместе с ним в больнице лежали бы все пассажиры рейса.