Тарасов в микро-трусах намекнул жене на лишний вес

Казань, 2 сентября. Модель Анастасия Костенко поделилась с поклонниками кадрами из личного архива, на которых позирует в белом бикини. Девушка посетовала, что супруг, известный футболист Дмитрий Тарасов намекнул ей на лишний вес и необходимость вернуться к физическим упражнениям.

Тарасов недавно стал членом казанского футбольного клуба «Рубин». Костенко перебралась в столицу Татарстана вслед за мужем и, по ее собственному признанию, совершенно забросила занятия спортом. Но модель уверена, что на ее фигуре это никак не отразилось.

«И не скажешь же, что две недели я без спорта», — отметила Костенко.

На опубликованные ею кадры попал и сам Тарасов, надевший для фотосессии микро-трусы.

«Муж намекнул, что как бы пора возвращаться [в спорт]. Да, родной?» — добавила Костенко в посте.

Многие подписчики с мнением футболиста не согласились и отметили пресс и стройные ноги модели, которая родила в браке с Тарасовым двух дочерей.

Напомним, что Костенко ранее отсудила у Тарасова право на «безбедное будущее». Модель, подавшая иск в суд, вовсе не собирается уходить из семьи. Все дело в дочери футболиста от первого брака, которой отчисляется немалая часть доходов спортсмена. Теперь Костенко будет законно получать средства на содержание двоих дочерей, чтобы сократить количество средств, положенных Ангелине.