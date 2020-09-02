Эксперт указал на «британский сценарий» в деле об «отравлении» Навального

Москва, 2 сентября. Германия отрабатывает «британский сценарий» в истории с якобы отравлением блогера Алексея Навального веществом из группы «Новичок», считает заместитель секретаря Общественной палаты РФ Сергей Орджоникидзе.

Политик обратил внимание, что Генпрокуратура РФ еще два дня назад запросила у Германии сведения о здоровье Навального. Однако никаких официальных ответов на этот запрос не последовало, хотя блогер является гражданином РФ и власти ФРГ должны были дать ответ, что с ним происходит.

«Вот сейчас сделали такое заявление. Я думаю, что на английский вариант очень похоже», — заявил Орджоникидзе в беседе с телеканалом 360.

По мнению замсекретаря ОП РФ, все это очень напоминает историю с отравлением Скрипалей в британском городе Солсбери.

«Что такое «Новичок», до сих пор никто не знает. Кто-то придумал такое название и связал его с Россией», — добавил он.

Орджоникидзе подчеркнул, что Германия не имеет к этой истории никакого отношения. Он напомнил, что блогера транспортировали в Берлин по решению его семьи.

«Российский гражданин по неустановленным причинам пострадал на территории своей страны, а немцы уже решили, что его отравили «Новичком», — с иронией заметил политик.

По его мнению, это политическое заявление ФРГ может осложнить двусторонние отношения Москвы и Берлина. Орджоникидзе убежден, что ситуация развивается «один в один, как со Скрипалями».

«Это же политическое заявление, понимаете?» — добавил заместитель секретаря ОПР.

Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, блогера доставили в больницу. Врачи стабилизировали состояние Навального, после чего он был перевезен на лечение в Германию. Ряд экспертов сошлись на мнении, что это было сделано под предлогом бегства на Запад, а отравление блогера могло быть выгодно только его кураторам.

Результаты независимой экспертизы анализов Навального показали, что в его организме не было обнаружено каких-либо ядов. Однако сегодня правительство Германии заявило, что лаборатория Бундесвера якобы обнаружила в организме блогера следы яда из группы «Новичок». Этим веществом (по версии властей Британии) в 2018 году были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.