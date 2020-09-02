Кравчук рассказал, кто будет решать судьбу Фокина после слов о Донбассе

Киев, 2 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский примет решение о дальнейшей работе заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольда Фокина после его слов об уступках Донбассу. Об этом сообщил глава делегации Леонид Кравчук.

Как считает Кравчук, слова Фокина о необходимости пойти на уступки в ситуации с Донбассом являются его личным мнением, он не согласовал свою позиции с членами делегации и высказал ее публично.

«Имеет ли право Фокин говорить о своей собственной позиции? Да, имеет. Но, если его позиция не соответствует, допустим, закону… то он не может эту позицию обнародовать, потому что он уже не просто Фокин, а он заместитель председателя делегации, член делегации Украины в ТКГ», — заявил Кравчук в эфире телеканала «Эспрессо».

Кравчук переложил на Зеленского решение о судьбе Фокина. Он напомнил, что Фокин был назначен на должность заместителя главы украинской делегации в ТКГ указом президента Украины. Решение о его дальнейшей работе будет принимать также президент страны.

«Я к этому назначению абсолютно никакого отношения не имею», — подчеркнул Кравчук.

Фокин выступил за предоставление особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей. После этого Фокина внесли в базу сайта «Миротворец» как провокатора, который сознательно участвует в «антиукраинских пропагандистских мероприятиях».