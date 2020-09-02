Рудковская с юмором ответила на слухи об учебе сына и проплаченной школе

Москва, 2 сентября. Российский продюсер Яна Рудковская иронично ответила на слухи о дистанционной учебе своего младшего сына Саши, проплаченного места в школе и призывы «Свободу Гном Гномычу!» пользователей Сети. Ответы комментаторам и Telegram-каналам появились в блоге Рудковской в Telegram.

Сын Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко 1 сентября пошел в первый класс. Продюсер подчеркнула, что Гном Гномыч (домашнее прозвище мальчика) отправится в обычное учебное заведение, а не в элитную гимназию или частную школу. Тем самым пара Плющенко и Рудковской опровергла слухи, курсирующие по соцсетям, о том, что мальчик будет получать образование на дому из-за большого количества тренировок.

Тем не менее продюсер в своем Telegram-канале подтвердила предположение журнала Tatler о том, что появляться в школе Плющенко-младший будет нечасто.

«А вот с этим не поспоришь, у него будет много занятий on-line в связи со сложным расписанием тренировок», — написала Рудковская в ответ.

При этом слухи об оплате ремонта и мебели для школы мальчика она не подтвердила, назвав источники этой информации «сказочниками».

Также продюсер прокомментировала слова своего среднего сына Алексея Батурина, написавшего под фотографией со школьной линейки ставший популярным в интернет-пространстве шутливый лозунг «Свободу Гном Гномычу!» Этой фразой многочисленные подписчики Рудковской регулярно намекают ей на то, что она, по их мнению, лишает сына детства и радостей беззаботной жизни.

«У Коли чувство юмора в папу — как скажет, так скажет», — иронично написала продюсер, заодно пройдясь и по бывшему супругу, бизнесмену Виктору Батурину.

1 сентября 2020 года дети многих отечественных звезд отправились в первый класс. В частности, впервые за школьную парту сели дети певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина Лиза и Гарри. Первый раз в роли ученицы побывала на торжественной линейке дочь звезды Comedy Club Гарика Харламова Анастасия. Также школьником стал сын актера Павла Прилучного и артистки Агаты Муцениеце Тимофей. Все знаменитости делились трогательными фотографиями и подчеркивали, что этот день для них очень важен.