Москва, 2 сентября. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская своими действиями очередной раз доказала, что является «марионеткой Европы». К такому выводу пришел российский политический эксперт, публицист Анатолий Вассерман. В интервью информационному изданию «Царьград» он рассказал, для чего премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг стремится провести переговоры с Тихановской во время своего визита в Литву.

Вассерман обратил внимание на то, что подобное решение премьер-министра Норвегии является не проявлением лояльности к оппозиции Белоруссии, а служит демонстрацией призрения к тем, кто не будет «ложиться» под Европейский союз, но готов разговаривать с ним на равных.

Политический эксперт напомнил, что Европа уже давно считает русскую цивилизацию своим основным врагом, предпринимая активные меры, направленные против России и ее союзников. В качестве примера Вассерман привел ситуацию на Украине, напомнив, что Брюссель открыто поддержал националистов, пришедших к власти в результате государственного переворота в 2014 году.

Сейчас же Европейский союз с помощью ситуации, возникшей в Белоруссии, пытается продемонстрировать свою враждебную позиции по отношению к России. Брюссель дает понять, что хочет общаться лишь с марионетками, которые готовы «ложиться под Европу», а не вести диалог на равных.

«Она даст обеим сторонам лишнюю возможность показать, что для Европы любая ее марионетка, любое, что ложится под Европу, несравненно ценнее всего, что в состоянии вести диалог с Европой на равных. И, соответственно, Европа надеется, что таким способом легче будет навербовать новых желающих ложиться под нее», — резюмировал политический эксперт.

Ранее Вассерман заявил, что исход президентских выборов, которые пройдут в США в ноябре, может серьезно отразиться на политической ситуации в Белоруссии и на Украине. В первом случае напряжение в стране резко пойдет на спад, а во втором — все останется без изменений.