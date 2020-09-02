В Москве простились с народным артистом СССР Владимиром Андреевым

Москва, 2 сентября. Церемония прощания с актером Владимиром Андреевым прошла в театре им. Ермоловой. Проститься с актером пришло более сотни человек, многие занимали очередь задолго до начала гражданской панихиды, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

На прощании присутствовала и семья Владимира Алексеевича — его вдова Наталья Селезнева, дети и внуки. Вел церемонию народный артист России Олег Меньшиков. Практически каждый выходящий на сцену отмечал, что Андреев был предан театру Ермоловой, в котором служил более полувека.

«Очень мощная биография, индивидуальная, а индивидуальность себя исчерпала с приходом искусственного интеллекта. Сейчас принято только получать. Но ведь поэзия, педагогика, вся эта отдача — это страсть»,— рассказал давний друг и коллега артиста Александр Ширвиндт. — Поэзия, педагогика и театр — три музы Володи, он им служил».

Отдельно заслуги Андреева отметили и представители мэрии.

«Не верится, что все так сложилось», — сказал руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

Деятельность Андреева не ограничивалась стенами театра и ГИТИСом, все, кто знал Андреева, пребывали в восхищении от его энергетики и таланта.

«Первые соболезнования Наташеньке (Наталье Селезневой, вдове Владимира Андреева. — прим. ФАН) и семье, — рассказал врач-педиатр, профессор Леонид Рошаль. — Я смотрю на этот зал, значимый и великий, который он так любил. Это история, ушел из жизни великий гражданин нашей страны, великий актер нашей страны. Ему можно было всегда верить».

Рошаль добавил, что очень сожалеет о том, что «лишний раз не позвонил, не протянул руку».

«Но память вечна, она будет жить в моем сердце и в сердцах тех, кто тебя любил, вечно» — заключил доктор.

Режиссер Евгений Герасимов, завершая траурную церемонию, отметил педагогический талант Владимира Андреева.

«Сколько талантливых учеников учились у него в ГИТИСе! К нему шли, как к великому педагогу, но ведь он же еще и великий гражданин! Его хватало на все, какая-то невероятная энергетика была у этого человека, но что делать — уходит великое поколение, еще один из последних могикан ушел. Пусть земля ему будет пухом. Светлая память» — сказал он.

Владимир Андреев ушел из жизни 28 августа, через несколько дней после своего 90-летия. На счету артиста роли в десятках фильмов, среди них «Ночной патруль», «Ультиматум», «Джамайка» и «Сказка о царе Салтане».

Одна из его последних киноработ — роль в фильме о легендарном вратаре Льве Яшине. С 1990-го Андреев был художественным руководителем театра имени Ермоловой, преподавал в ГИТИС.