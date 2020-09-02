Аналитики назвали самые популярные у россиян смартфоны и ноутбуки

Москва, 2 сентября. Эксперты «Яндекс.Маркета» составили топ самых популярных у россиян моделей смартфонов и ноутбуков.

Данные были получены на основе анализа переходов пользователей в интернет-магазины с января по август 2020 года. Как отметили специалисты торговой площадки, в пик эпидемии спрос на компьютерную технику вырос на 40%.

Многие сотрудники ушли на удаленку, им пришлось покупать ноутбуки и планшеты. Средний чек — 56 тысяч рублей. Чаще всего покупали MacBook Air 13 Mid 2017 и MacBook Pro 16.

Далее шла техника от ASUS — VivoBook 15 X512. На четвертом месте оказался MacBook Pro 13, в пятерку вошел ASUS TUF Gaming FX505.

За восемь месяцев россияне неохотно расставались с деньгами ради дорогого смартфона. Чаще всего покупали функциональные бюджетные модели стоимостью до 20 тысяч рублей. Большой интерес вызвали гаджеты Xiaomi и Samsung. Далее шли iPhone 11 в разной комплектации.

Аналитики «Яндекс.Маркета» отмечают, что россияне также реже покупали планшеты и игровые компьютеры.

Ранее сообщалось, что американский инсайдер раскрыл полные характеристики «двенадцатого» iPhone.