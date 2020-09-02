Борис Токарев: Жизнь у Ирины Печерниковой была очень тяжелой

Ирина Печерникова была уникальной актрисой. Неповторимой во всем. Ее смерть — большая потеря, огромная дыра в мироздании: заменить ее совершенно некем. Нет актрис, даже в чем-то похожих на нее.

Ирина была уникальной и по своей человеческой сути, и по взгляду, даже по тембру голоса. Я до сих пор слышу, как она говорит, звук ее речи.

А какой профессиональной она была! Всегда готовая к работе, всегда собранная. Она не ощущала себя такой уж звездой. Это сейчас чем меньше умеешь, тем больше делаешь из себя звезду. А Ирина не тратила себя на пустые разговоры, какие бывают обычно в актерской среде. Она была очень замкнута и сосредоточена на роли.

И внешний облик, и внутренняя ее хрупкость — все это есть в ее ролях. И это не только знаменитый «Доживем до понедельника» и не только «Два капитана» — фильм, в котором я снимался вместе с ней. Еще она снималась у нас в картине, которую мы сделали вместе с моим сорежиссером и сценаристом Людмилой Гладунко, — она называлась «Не покидай меня, любовь», это сериал 2001 года.

Людмила тогда специально написала небольшую, но очень яркую роль — женщины, которая большую часть жизни провела в больнице. Роль надломленного человека. Ирочка с радостью согласилась, потому что давно не снималась, у нее был большой перерыв. Это стало для нее радостным подарком. Такую роль нужно было прожить, и она прекрасно сыграла.

Мы много раз пересекались — и не только по жизненным ситуациям, но и профессионально. Мы помогали, когда она обратилась с продвижением фильма Саши Соловьева «По Таганке ходят танки», которую он снял как режиссер. Это был ее муж, которого она очень любила и который трагически погиб в новогоднюю ночь.

Вообще, жизнь у Ирины Викторовны была очень тяжелая, как-то не складывалась. Она ведь жила в деревне, совсем в полном одиночестве. Ни с кем не общалась. Может быть, не хотела, чтобы ее видели в таком возрасте. И хотела остаться в памяти людей красивой и молодой. Сейчас трудно судить, ясно одно: во всяком случае она была уникальной.