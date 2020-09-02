Донбасс сегодня: солдаты ВСУ готовят акции в Киеве, СБУ раскрыла сеть по продаже оружия

Донбасс, 2 сентября. Украинские войска размещают технику вблизи жилых домов. СБУ раскрыла сеть поставок оружия на Украину через волонтеров. Солдаты Киева намерены добиваться защиты своих прав и планируют проводить пикеты у здания Минобороны. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Минувшие сутки в республиках Донбасса прошли спокойно, без обстрелов. Власти Луганской Народной Республики используют действующее перемирие для строительства новых пунктов пропуска через линию соприкосновения. В то же время Генеральная прокуратура ЛНР, используя соблюдение сторонами режима тишины, провела расследование и установила причастность командира 26-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ полковника Гаспаряна к обстрелу 12 июля города Стаханов с применением артиллерии. В отношении украинского офицера возбуждено уголовное дело по статьям «Геноцид» и «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

Управление Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщает о нарушениях соглашения о перемирии украинскими силовиками, которые отражены в отчетах Международной мониторинговой миссии ОБСЕ. Речь идет об оборудовании Вооруженными силами Украины новых позиций в районе Водяное путем продления траншей. Также ОБСЕ сообщает о размещении украинскими силовиками зенитного ракетного комплекса «Оса» в границах населенного пункта Калиново. Кроме того, вблизи Невельского, Трудовского, Зайцево, Гранитного и Новомихайловки наблюдатели зафиксировали размещение боевых машин пехоты и бронетранспортеров украинской армии.

Солдаты ВСУ планируют пикетировать здание Минобороны

Командиры передовых украинских частей продолжают издеваться над подчиненным личным составом, следует из сообщения Народной милиции ДНР со ссылкой на данные разведки. К примеру, командир 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Алексей Майстренко запретил солдатам отпуска, несмотря на действующее перемирие.

В связи с этим часть личного состава воинской части направила в Министерство обороны Украины коллективную жалобу на незаконные действия комбрига и потребовала разобраться в ситуации. При этом, как утверждает источник дончан в 54-й бригаде, военнослужащие не намерены останавливаться на коллективном обращении.Если реакции высшего руководства не последует, то солдаты планируют пикетировать здание Минобороны вместе с членами своих семей.

СБУ раскрыла сеть незаконной продажи оружия в армии

Украинские солдаты при поддержке так называемых волонтерских движений и националистических организаций продолжают наводнять страну нелегальным оружием и боеприпасами, сообщают в луганском управлении Народной милиции. На днях сотрудники Службы безопасности Украины вскрыли очередную преступную сеть по реализации оружия из зоны конфликта.

В схеме, по данным луганской разведки, были задействованы командир одного из батальонов бригады и начальник штаба воинской части. Оружие и боеприпасы продавались волонтерам организации «Вернись живым». Только в августе преступники реализовали три ящика ручных гранат Ф-1, более двух тысяч патронов, а также семь пистолетов Макарова и автоматов Калашникова.