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Донбасс сегодня: солдаты ВСУ готовят акции в Киеве, СБУ раскрыла сеть по продаже оружия

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Донбасс сегодня: солдаты ВСУ готовят акции протеста в Киеве, СБУ раскрыла сеть по продаже оружия

Донбасс, 2 сентября. Украинские войска размещают технику вблизи жилых домов. СБУ раскрыла сеть поставок оружия на Украину через волонтеров. Солдаты Киева намерены добиваться защиты своих прав и планируют проводить пикеты у здания Минобороны. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Минувшие сутки в республиках Донбасса прошли спокойно, без обстрелов. Власти Луганской Народной Республики используют действующее перемирие для строительства новых пунктов пропуска через линию соприкосновения. В то же время Генеральная прокуратура ЛНР, используя соблюдение сторонами режима тишины, провела расследование и установила причастность командира 26-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ полковника Гаспаряна к обстрелу 12 июля города Стаханов с применением артиллерии. В отношении украинского офицера возбуждено уголовное дело по статьям «Геноцид» и «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

Управление Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщает о нарушениях соглашения о перемирии украинскими силовиками, которые отражены в отчетах Международной мониторинговой миссии ОБСЕ. Речь идет об оборудовании Вооруженными силами Украины новых позиций в районе Водяное путем продления траншей. Также ОБСЕ сообщает о размещении украинскими силовиками зенитного ракетного комплекса «Оса» в границах населенного пункта Калиново. Кроме того, вблизи Невельского, Трудовского, Зайцево, Гранитного и Новомихайловки наблюдатели зафиксировали размещение боевых машин пехоты и бронетранспортеров украинской армии.

Донбасс сегодня: солдаты ВСУ готовят акции протеста в Киеве, СБУ раскрыла сеть по продаже оружия

Солдаты ВСУ планируют пикетировать здание Минобороны

Командиры передовых украинских частей продолжают издеваться над подчиненным личным составом, следует из сообщения Народной милиции ДНР со ссылкой на данные разведки. К примеру, командир 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Алексей Майстренко запретил солдатам отпуска, несмотря на действующее перемирие.

В связи с этим часть личного состава воинской части направила в Министерство обороны Украины коллективную жалобу на незаконные действия комбрига и потребовала разобраться в ситуации. При этом, как утверждает источник дончан в 54-й бригаде, военнослужащие не намерены останавливаться на коллективном обращении.Если реакции высшего руководства не последует, то солдаты планируют пикетировать здание Минобороны вместе с членами своих семей.

СБУ раскрыла сеть незаконной продажи оружия в армии

Украинские солдаты при поддержке так называемых волонтерских движений и националистических организаций продолжают наводнять страну нелегальным оружием и боеприпасами, сообщают в луганском управлении Народной милиции. На днях сотрудники Службы безопасности Украины вскрыли очередную преступную сеть по реализации оружия из зоны конфликта.

В схеме, по данным луганской разведки, были задействованы командир одного из батальонов бригады и начальник штаба воинской части. Оружие и боеприпасы продавались волонтерам организации «Вернись живым». Только в августе преступники реализовали три ящика ручных гранат Ф-1, более двух тысяч патронов, а также семь пистолетов Макарова и автоматов Калашникова.

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