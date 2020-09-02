Фургалу официально предъявили обвинение в убийстве бизнесмена Зори

Москва, 2 сентября. Следователи предъявили обвинение бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу в организации убийства предпринимателя Евгения Зори. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Сегодня следователем Фургалу предъявлено обвинение по дополнительному эпизоду преступной деятельности, а именно в организации убийства предпринимателя Евгения Зори», — заявила представитель ведомства.

Петренко добавила, что в 2004 году, сразу после убийства, Фургала задерживали в качестве подозреваемого по показанию свидетелей и другим материалам следствия. Однако вскоре уголовное преследование было необоснованно прекращено, сообщает «ФедералПресс».

Следствие обратилось в суд с ходатайством об отмене постановления о прекращении уголовного преследования Фургала. Суд удовлетворил это ходатайство.