Санкт-Петербург, 2 сентября. Участие Латвии в антироссийской политике крайне болезненно ударило по латышской экономике и обернулось массовыми увольнениями в портах и на железной дороге. Об этом в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Почему Россия не защищает русский язык на постсоветском пространстве?» заявил директор Института европейских исследований, профессор Александр Гапоненко.

«Падение перевалки грузов в Латвии за прошедший год составило 35%. Соответственно, сокращено такое же количество рабочих, трудившихся в порту, без разницы, русских или латышей — руководство порта не проводило политику этнической дискриминации. Железная дорога всегда была русскоязычной, поскольку специалистов готовили в центре Советского Союза — и здесь сокращения тоже исчисляются тысячами, поскольку транзит упал вообще и в результате санкций в том числе, так как Россия перенаправила транспортные потоки через свои порты», — пояснил латышский эксперт.

По его словам, отдельные воззваниям латышских политиков нормализовать отношения с Россией, прекратить практику дискриминации русскоязычного населения и вытеснение русского языка из обихода, не находят отклика в правящей верхушке Латвии.