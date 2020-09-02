В рейтинге российских миллиардеров Forbes сменился лидер

Москва, 2 сентября. Глава и бенефициар горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин вновь занял первую строчку рейтинга российских миллиардеров Forbes.

Как сообщает издание, бумаги «Норникеля» торгуются на уровне 20 150 рублей за акцию, 28 августа они торговались по 19 364 рублей за бумагу. Причиной роста стали ограничения из-за коронавируса, которые затрудняют поставки цветных металлов из других стран — лидеров по добыче. По данным на 5 августа, состояние Потанина оценивается в 24 млрд долларов.

Второе место заняла семья Сулеймана Керимова, владеющая золотодобывающей компанией «Полюс». Состояние семьи составляет 23,8 млрд долларов. Третью строчку занимает председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин с 22,6 млрд долларов.

В августе семья Сулеймана Керимова впервые заняла первую строчку российского рейтинга богатейших людей Forbes, обогнав Потанина.