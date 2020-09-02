Асмус попыталась оправдаться, что бросила дочь на 1 сентября

Москва, 2 сентября. Актриса Кристина Асмус попыталась оправдаться перед поклонниками, что бросила дочь на 1 сентября. В первый класс Настю повел папа Гарик Харламов.

Звезда написала в Instagram, что «всю ночь ревела перед 1 сентября». По словам Асмус, она смотрела фотографии девочки и думала, как быстро летит время.

Актриса утверждает, что хотела лично отвести девочку в первый класс. Но ее планам помешали «обстоятельства».

«Но давние и жесткие обязательства не дали мне этого сделать. Что мы только с командой̆ не думали, но съемку в Москве перенести оказалось просто невозможно», — объяснила Асмус.

Актриса заверила поклонников, что все равно подготовка к 1 сентября шла под ее руководством. Прическу и букет учительнице они выбирали вместе с Настей по FaceTime.

«Все это лирика. Никакие обстоятельства не изменят того факта, что мама не была рядом с дочкой 1 сентября», — с укором отметил подписчик. «Бедный ребенок, еще не понимает, что ее ждет», — добавила другая поклонница. «А кто снимал видео? Новый любовник Асмус?» — усомнился в искренности актрисы еще один подписчик.

Ранее сообщалось, что Харламов 1 сентября сам отвел Настю в школу. Подписчики сразу набросились на звезду с вопросами о судьбе девочки. Они предположили, что Асмус оставила дочь жить с ним.