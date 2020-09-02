Психиатр назвал признаки ковидофобии, требующие медицинского вмешательства

Врач-психиатр, эксперт по сектам Алексей Звездин пояснил, когда нормальный страх человека, опасающегося заражения коронавирусной инфекцией, превращается в патологию, которая требует медицинской помощи.

Федеральное агентство новостей обратилось к специалисту с вопросом, какие признаки указывают, что страх перед пандемией COVID-19 вызвал у человека поведенческие отклонения, требующие помощи специалиста по психическим расстройствам.

Ковидофобия — страх заражения COVID-19 — частный случай мизофобии — навязчивого страха загрязнения либо заражения, сопровождаемого стремлением избежать соприкосновения с окружающими предметами. Человека, который испытывает подобный страх, называют мизофобом, в частном случае с COVID-19 — ковидофобом. Ковидофобией страдают люди, чрезмерно опасающиеся заражения коронавирусной инфекцией, отметил Алексей Звездин в комментарии корреспонденту ФАН.

«Такой человек тотально все моет, никогда не снимает маску, хотя она его уже не защищает — три-четыре чиха, и маска заразна для него самого, — говорит психиатр. — Человек резко меняет режим питания, старается перекрывать дома воду, опасаясь, что водопроводная вода может служить источником заражения, и т. д.»

Такая «защита», по словам врача, является избыточной, показывающей, что у человека есть как минимум психологические проблемы.

«Для нас, русских людей, с нашим полинациональным иммунитетом, COVID-19 — это обычный гриппозный вирус, — говорит собеседник ФАН. — Другое дело, что у людей с ослабленным иммунитетом болезнь может проявляться в необычной форме вплоть до деструкции легких. Но, когда человек в повседневной жизни начинает мыть ложки-вилки после каждого прикосновения, обтирать дверные ручки раствором; вышел из трамвая — руки вытер, пошел лицо помыл, горло прополоскал — это уже перебор».

Подобные действия — знак, что человек оценивает ситуацию неадекватно, считает психиатр.

«Поведение должно быть социально приемлемым. Да, ситуация сложная, никто не отрицает ее серьезность, не утверждает, что вируса нет. Но социальные переборы — это уже патология: когда человек начинает шарахаться от всего, орать на окружающих, которые по каким-то причинам не надели маску или перчатки, — это знак, что человек нуждается в помощи», — говорит специалист.

В этом случае человек не только создает, скажем мягко, трудности для окружающих, но и сам страдает, объясняет врач.

«В подобной ситуации человеку нужно настоятельно посоветовать обращаться к специалисту, ведь у такого пациента под влиянием фобии развивается психопатологическое состояние, связанное с боязнью заразиться COVID-19. Это, конечно, никакая не шизофрения, но окружающим и родственникам нужно как можно скорее брать такого человека за ручку и вести на беседу к психотерапевту, а если состояние слишком активное — лучше всего — к хорошему психиатру», — подчеркнул Алексей Звездин.

Всего в мире на 2 сентября 2020 года зафиксировано 25,3 млн случаев заражения новым коронавирусом, выздоровело 16,7 млн человек, 848 тысяч заболевших скончались.