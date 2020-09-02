Шуфутинский «перевернет календарь» в прямом эфире

Москва, 2 сентября. Певец Михаил Шуфутинский поздравит жителей России с наступление осени в прямом эфире. Для подписчиков он споет «Третье сентября».

О желании пообщаться с подписчиками шансонье заявил в своем Instagram-аккаунте.

«Я очень рад, что завтра я буду свободен. Не буду нигде выступать, а буду у своих друзей, в гостях. У одного из них день рождения именно 3 сентября. Я хочу завтра выйти в прямой эфир, в Instagram в 18:00 по московскому времени», — рассказал Шуфутинский.

Шансонье пообещал поздравить подписчиков с личными и семейными праздниками. За 5 часов запись посмотрели более 66 тысяч раз. Это половина от общего количества подписчиков Шуфутинского.

В комментариях к записи фолловеры Шуфутинского делятся своими ожиданиями от даты.

«А у моих детей 3 сентября — день свадьбы. День, когда 9 лет назад только все началось», — пишет svk68.

«Михаил, а у нас годовщина свадьбы именно 3 сентября, дата выбрана не случайно, услышали вашу песню, и решили именно в этот день сыграть свадьбу», — признается dyachuk_dv.

«Третье сентября» впервые была исполнена артистом в 1993 году. Музыку для композиции написал Игорь Крутой, а текст Игорь Николаев. Вторую волну популярности песня получила после того, как стала поводом для интернет-мемов. Пользователи Сети совместили ее с песней американского исполнителя Рика Росса.