Кнутов оценил вероятность открытого конфликта РФ и НАТО из-за Белоруссии

В ядерном конфликте НАТО и России из-за Белоруссии победителей не будет, заявил военный историк, директор подмосковного Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Однако эксперт считает, что военный альянс хочет повторения «югославского сценария» на территории Белоруссии. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

НАТО подбирается к Белоруссии

Журналисты издания Washington Examiner опубликовали статью, в которой предположили, что Россия и НАТО могут начать бой за Белоруссию. Как заметил обозреватель Януш Бугайски, ситуация в республике очень серьезная и может еще больше усугубиться. Он напомнил, что Александр Лукашенко обратился к Кремлю за помощью. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что сформирован специальный резерв силовиков.

В СМИ уверены, что при якобы «российском вмешательстве» в дела Белоруссии НАТО активизирует свои силы у западных границ республики. Вооруженные силы США за последние несколько лет значительно увеличили свое присутствие в Польше и странах Балтии. Кроме того, у границ Белоруссии часто осуществляются разведывательные полеты.

Битва НАТО и России

На взгляд военного эксперта Юрия Кнутова, вероятность конфликта между Россией и НАТО из-за Белоруссии существует. Однако собеседник ФАН считает, что вряд ли он может быть ядерным.

«Может быть, конфликт будет в виде демонстрации силы, но вряд ли это будут реальные боевые действия. Американцы и НАТО прекрасно понимают, что Россия — это ядерная держава. В таком конфликте победителей не будет», — отметил Кнутов.

В то же время НАТО очень хочется повторить «югославский сценарий» на территории Белоруссии. В 1999 году была проведена военная операция альянса против Союзной Республики Югославия.

«В конце прошлого года НАТО приняла концепцию «троянского коня» против Китая и России, а отрабатывают ее сейчас в Белоруссии. Она имеет несколько этапов. Первым из них является то, что происходит формирование пятой колоны и ее выступление внутри страны. Мы уже сейчас видим, как происходят митинги, демонстрации и попытки захвата зданий в Белоруссии. Дальше начинается работа с силовиками и командованием вооруженных сил различных частей, чтобы побудить их занять нейтральную позицию или заманить на сторону оппозиции. Им предлагают деньги, а мы знаем, что это срабатывает. Можно вспомнить Ирак, когда национальная гвардия предала президента в самый кульминационный момент. Генералам просто заплатили по миллиону долларов и они уехали жить в Лондон. Аналогичная работа может вестись в Белоруссии», — рассказал военный историк.

В том случае, если в Белоруссии начнутся выступления и прольется кровь, в НАТО могут заявить, что вынуждены прибегнуть к силе, говорит собеседник ФАН.

«Под гуманитарными целями альянс может ввести войска на территорию Белоруссии. Об этом говорит тот факт, что уже подтянуты сухопутные войска и авиация к непосредственным границам. Буквально в нескольких километрах находятся американские части, которые якобы проводят учения. В частности, они расположены на территории Эстонии, Литвы и Польши. По большому счету, кроме российской границы, Белоруссия окружена войсками НАТО очень плотно. Причем на вооружении НАТО находятся самолеты F-16 и системы залпового огня. Нахождение этих группировок чревато большой опасностью», — предупредил Кнутов.

На этом фоне колоссальное давление США оказывают на Россию, подчеркивает военный эксперт. Он напомнил о недавно прошедших учениях военно-воздушных сил НАТО с участием 30 стран, из которых шесть являются партнерами альянса.