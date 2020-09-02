ПНС Ливии и Турция договорились о расширении сотрудничества в военной сфере

Анкара, 2 сентября. Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии и Турция договорились укрепить сотрудничество в военной сфере. Стороны также намерены реализовать совместный проект в области подготовки личного состава ВС.

Накануне, 1 сентября, в Турцию прибыл Салах аль-Намруш, недавно назначенный на должность главы «Минобороны» ПНС. Представителя режима Файеза Сарраджа встретил министр обороны Турции Хулуси Акар. Во время беседы были подняты вопросы о расширении сотрудничества ПНС и Турции в военной области. Аль-Намруш и Акар подтвердили намерение продолжить тесное взаимодействие в этой сфере и условились усилить его. Кроме того, стороны договорились действовать сообща в области безопасности, а также проводить консультации.

Визит «министра обороны» ПНС состоялся на фоне расширяющегося вмешательства Турции во внутриливийский кризис. Анкара поставляет режиму Сарраджа оружие и бронетехнику, вербуя тысячи наемников в Сирии. Помимо этого, турецкие военные постепенно захватывают важные стратегические объекты для укрепления своих позиций в Ливии. Известно, что аэропорт Митига в Триполи был переоборудован в военную базу, авиабаза Аль-Ватыя сейчас укрепляется аналогичным образом. Кроме того, в Мисурате уже ведется строительство новой военной базы.

В Катаре ранее заявили о намерении оказывать военную помощь режиму ПНС. Решение было принято на трехсторонней встрече, состоявшейся 17 августа.