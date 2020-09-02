Орлова ответила подписчику на критику ее макияжа

Москва, 2 сентября. Певица, актриса и телеведущая Ольга Орлова не сдержалась и ответила на поступившую в ее адрес критику. Один из пользователей Сети решил, что звезда перебарщивает с макияжем.

Орлова активно ведет свой аккаунт в Instagram, часто общается с фанатами, отвечает на их вопросы. На этот раз певицу спрашивали о ностальгии по группе «Блестящие», где она была одной из первых солисток, и даже про отношения с женатыми мужчинами — одобряет она такие романы или нет.

Получила знаменитость не только вопросы, но и негативные комментарии, которые касались ее внешности.

«Сколько на вас грима… Боже», — говорилось в одном из сообщений.

Орлова критику без ответа не оставила. 42-летняя артистка подчеркнула, что очень страдает из-за грима, который ей приходится накладывать из-за работы.

«А вы думаете, легко работать на телевидении?! Я сама мучаюсь от этого, а тут еще вы со своим комментарием», — написала певица.

Еще один пользователь Сети остался в недоумении, почему звезда с ее внешними данными и талантом работает на проекте «Дом-2». У Орловой поинтересовались, неужели это ее «предел».

«Я люблю свою работу, и для меня важно делать ее с удовольствием. Для вас работа, на которой вы работаете — предел?» — отреагировала она на колкость в свой адрес.

Ранее другая ведущая ток-шоу «Дом-2» Ксения Бородина показала фанатам, как выглядит в свои 37 лет без макияжа и фотошопа. Знаменитость подчеркнула, что стыдиться ей особо нечего.