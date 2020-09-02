Осташко назвал бредом заявление об отравлении Навального «Новичком»

Если бы Навального отравили «Новичком», то вместе с ним в больнице лежали бы все пассажиры рейса Томск — Москва, заявил Федеральному агентству новостей главный редактор интернет-издания Politrussia Руслан Осташко.

Ранее специалисты лаборатории Бундесвера выступили с официальным заявлением, в котором сообщили, что блогера Алексея Навального якобы отравили боевым отравляющим веществом группы «Новичок» нервно-паралитического действия.

«По запросу университетского медицинского центра «Шарите» специальная лаборатория Вооруженных сил Германии провела токсикологическое исследование образцов, взятых у Алексея Навального. Его результаты безоговорочно подтверждают наличие химического нервно-паралитического отравляющего вещества из группы «Новичок», — заявил официальный представитель правительства ФРГ.

Сразу после этого кабинет министров ФРГ сообщил, что уведомит Европейский союз и руководство Североатлантического альянса о результатах обследования Навального, таким образом, будет выработана «общая реакция». Помимо этого, Кабмин намерен связаться с Организацией по запрещению химического оружия.

В свою очередь, главный редактор интернет-издания Politrussia Руслан Осташко в интервью корреспонденту ФАН сообщил, что «заявление об отравлении Навального веществом «Новичок» не имеет ничего общего с реальностью, так как достаточно вспомнить историю с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, в которой яд показал свою колоссальную «токсичность».

«Как мы помним, до яда «Новичок» достаточно просто прикоснуться или оказаться рядом, чтобы получить серьезнейшее отравление. И если бы Навального отравили этим веществом, то вместе с ним в лучшем случае на больничных койках оказались бы все пассажиры самолета рейса Томск — Москва. Однако этого не произошло, так что, заявление об отравлении Навального «Новичком» — бред. Но эта история совершенно понятная и совершенно объяснимая — Запад будет использовать раскаченную, раскрученную, забрендированную тему со Скрипалями и с «Новичком» для того, чтобы как-то привязать эту тему к Навальному», — уверен эксперт.

Собеседник ФАН уверен, что история с отравлением Навального нужна разведкам США и ряда европейских стран, чтобы объяснить западному обывателю, почему Россия — враг.

«Западный обыватель смотрит на политическую ситуацию, смотрит на действия нашей страны и не понимает, с какого перепуга он должен считать Россию врагом. А тут ему навязывают уже устоявшиеся, закрепленные бренды, а «Новичок» — это бренд. Это (обвинения России. — Прим. ФАН) делается исключительно для достижения политических целей по дискредитации России и объяснения, почему европейцы должны вмешиваться в ее внутренние дела. Это одно из звеньев цепи. Впереди у нас выборы в Государственную думу и обработка медийного пространства, в том числе западного инфополя по предстоящему вмешательству в наши внутренние дела со стороны западных государств уже ведется активно. Это яркий тому пример», — заключил политический аналитик.

В Кремле уже отреагировали на заявление об отравлении Навального и сообщили, что из Германии не поступали данные об отравлении блогера.

«Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про «отравление» Навального «Новичком», у России нет таких данных», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, Алексей Навальный был доставлен в берлинскую клинику «Шарите». На его лечении в зарубежной клинике настаивали родственники и соратники. Самочувствие блогера резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, где Навального госпитализировали в местную больницу скорой помощи.

Сначала врачи диагностировали «отравление», но после изучения анализов пришли к выводу, что в организме Навального нет следов отравляющих веществ. В «Шарите» сначала заявляли, что Навальный был отравлен веществами группы ингибиторов холинэстеразы. Однако более точных данных немецкие медики не представили. Эксперты считают, что «отравление» Навального было спланировано его западными спонсорами и было частью побега блогера из России.