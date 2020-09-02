В Литве произошло «ополячивание» русских школ

Санкт-Петербург, 2 сентября. После выхода Литвы из состава СССР в республике произошло стремительное замещение русскоязычных школ польскими. К такому выводу пришли специалисты в эфире Медиацентра «Патриот» на тему «Почему Россия не защищает русский язык на постсоветском пространстве?»

«Сейчас, по моим данным, в Литве осталось около 30 русских школ во всей республике, а было в несколько раз больше. В то же время сегодня только по вильнюсскому краю насчитывается 140 польскоязычных школ. Произошло ополячивание русских школ, когда русские школы объединялись с польскими, а наш язык там отменялся в пользу польского. Таким образом количество русских школ сокращалось», — заявил в эфире председатель Союза русских литераторов и художников «РАРОГ» Литвы, магистр истории Варшавского университета Литвы Валерий Иванов.

По словам историка, в результате за прошедшие 30 лет в Литве в 4 раза сократилось количество русскоязычного населения — с 20% до 5–6%. Среди причин стремительного сокращения Валерий Иванов основными назвал эмиграцию русских из Литвы и идеологический прессинг на оставшихся русскоязычных граждан.

«Сначала идеология, потом политика, которая привела к сокращению русскоязычных школ, которые массово закрывались», — пояснил он.

В то же время, обращает внимание историк, политика ограничения межкультурного обмена России и Литвы продолжается и в настоящее время.

«Недавно у нас пытались открыть Дом Москвы, который был бы и деловым центром для бизнесменов России и Литвы, и, с другой стороны, площадкой для культурного общения и организации культурных мероприятий. Однако в прошлом году Департамент госбезопасности Литвы заявил, что они не желают видеть такой центр в Вильнюсе. Вот пример того, как подобные институции на территории Литвы оказываются нежелательными», — возмущается абсольвент докторантуры Института истории Академии наук.

Между тем, председатель Союза русских литераторов и художников Литвы «РАРОГ» надеется, что культурные связи между русскими в Литве и в Российской Федерации будут восстанавливаться, и призвал российские организации, такие как Россотрудничество, и региональные власти крупных культурных центров России активнее вовлекать русскоязычных деятелей культуры Литвы в совместные проекты.