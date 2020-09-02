Более половины россиян не знают дату начала Второй мировой войны

Москва, 2 сентября. Более половины россиян (54%) не смогли назвать правильную дату Второй мировой войны. Об этом заявили специалисты ВЦИОМ по итогам очередного соцопроса.

В исследовании приняли участие 1600 россиян. Респондентов опрашивали по телефону. В результате эксперты пришли к выводу, что назвать правильный год начала Второй мировой войны (1939-й) смогли только 33% россиян. 54% участников исследования перепутали начало Второй мировой с началом Великой Отечественной войны.

Еще 87% респондентов дали на этот вопрос правильный «или иной ответ». Социологи обратили внимание, что в основном правильно смогли ответить россияне от 18 до 24 лет.

Вторая мировая война продолжалась с 1 сентября 1939 г. по 2 сентября 1945 г. В ней принимали участие 57 стран. Общая численность населения государств, ввергнутых в войну, превышала 1,7 млрд человек. Общие потери, по разным оценкам, составляют от 50 до 80 млн погибших с учетом и военных, и гражданского населения.

Напомним, Вторая мировая война продолжалась с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года. Ее участницами стали 57 стран. По разным оценкам, общее число погибших составляет составляют от 50 до 80 млн человек.