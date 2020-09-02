В начале нового политического сезона украинские политологи пытаются спрогнозировать основные тренды предстоящей осени, а также действия власти в рамках урегулирования в Донбассе. Аналитики уверены — политика, проводимая Владимиром Зеленским, будет все больше напоминать политику его предшественника Петра Порошенко, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Киева.

Новый сезон в украинской политике начинается с самых приятных для режима Владимира Зеленского тенденций. Еще не осела информационная волна от вопиющего по своей наглости нападения нацистов из «Нацкорпуса» на микроавтобус с активистами партии ОПЗЖ, случившегося 27 августа под Харьковом. Нынешнее 1 сентября на Украине стало не только Днем знаний, но и днем похорон русскоязычных школ: все они теперь обязаны преподавать исключительно на украинской мове. Русскоязычные родители в отчаянии — на чем свет клянут действия властей.

Под ударом оказалась и главная гордость президента — перемирие в Донбассе, длящееся с 27 июля. На днях глава ДНР Денис Пушилин прямо заявил — если украинские военные сами не разберут новые укрепления и траншеи, оборудованные ими в последние недели в «серой зоне», то 3 сентября республиканские военные уничтожат их огнем.

Если в ДНР исполнят свою угрозу, перемирие может быть сорвано, уверены эксперты. При этом в Киеве продолжают твердить, что очень рассчитывают провести «нормандскую встречу» на уровне советников до 10 сентября.

Аналитики указывают — перемирие в Донбассе само по себе не ведет к установлению твердого мира. За ним должно неизбежно последовать политическое урегулирование, к которому режим Зеленского явно не готов. Политологи говорят — если в течение двух-трех месяцев власть не решится внести в Конституцию Украины положения об особом статусе Донбасса, то перемирие будет неизбежно сорвано. А сам Зеленский (по примеру своего предшественника) может поднять с пола «армию, виру, мову» и стать уже точной копией Порошенко.

Тем временем, по данным социологов, рейтинг президента Украины и его «Слуги народа» продолжает неудержимо падать, а украинцы все яснее понимают, что весной 2019-го их грубо обманули. Напомним, Зеленский ни разу не произнес слово «Майдан», когда избирался, пытаясь «косить под своего» для жителей юго-востока страны. После избрания он еще несколько месяцев молчал, а потом начал «хождения с лампадками» по майдану.

Постепенно Зеленский и его команда по большинству вопросов внутренней политики заняли позиции своих предшественников. Начиная с вопросов демифологизации Майдана и заканчивая массовой казнью жителей Одессы 2 мая, когда из Зеленского пришлось буквально выбивать соболезнования. Впрочем, даже вполне вменяемые слова из уст нынешней власти звучат фальшиво. Потому что глава государства сначала говорит одно, а затем МИД Украины все это опровергает. И за это не наступает ни ответственности, ни стыда.

После избрания «Зе-команды» многие надеялись, что сотни чиновников режима Порошенко будут вычищены из власти. Этого не произошло: негодяи, подозреваемые и обвиняемые в убийствах, до сих пор занимают посты в правительственных структурах и даже входят в общественные советы силовых органов (как, например, нацист Медведько — один из убийц Олеся Бузины).

В целом, против национал-радикалов за последний год власть не предприняла никаких карательных мер. Их структуры не только не были разогнаны, но и окрепли, а некоторые — даже сменили кураторов. Например, нацистов из С14, которых ранее курировала СБУ, теперь передали на баланс мэрии Киева — в виде расходов на «муниципальную стражу».

За 15 месяцев не поменялись позиции власти ни по поводу празднования 9 Мая, ни по поводу Института национальной памяти, ни по поводу люстрации, которую признал незаконной даже Европейский суд по правам человека. Еще один признак, что «зеленая» власть перешла на сторону Майдана — это совместные голосования фракции Порошенко и правящей «Слуги народа». По мнению инсайдеров, внутри «Слуги народа» существует большое количество депутатов, напрямую зависимых от Порошенко.

После каждой смены состава кабмина между старым и новым режимом происходит разделение должностей в прокуратуре, правительстве и других структурах. По сути, Зеленский и его оппонент, ненавидимый украинцами Порошенко, периодически вместе делят власть и вместе голосуют. То есть сращивание режимов уже состоялось, и далее этот процесс будет только нарастать, считают эксперты.

По мнению бывшего заместителя генпрокурора Украины, политолога и депутата Рады от ОПЗЖ Рената Кузьмина, в новом политическом сезоне власть сохранит тенденции к обману граждан, навязыванию им военной истерии, а также передаче все новых функций государства «контролерам» с Запада.

«Как и в предыдущие годы, власть Зеленского и часть украинских масс-медиа продолжают убеждать граждан, что «в стране идет полномасштабная война с РФ». При этом людям ни разу не показали ни одного документа, подтверждающего объявление войны. Никто не видел налетов стратегической авиации или танковых клиньев ВС России, пробивающих фронты, — заявил политик. — Вместо этого идет полномасштабный грабеж украинцев с помощью тарифов, налогов, поборов и взяток. Украину, по сути, передали под управление зарубежным «гастролерам», которые вытягивают из страны последнее. А «война с РФ» — это отличная дымовая завеса, ширма, под прикрытием которой нас грабят иностранные аферисты и украинские олигархи».

В случае с атакой боевиков «Национального корпуса» на микроавтобус с членами ОПЗЖ Кузьмин указывает — обществу пытаются навязать мысль, что «герои-патриоты напали на «пятую колонну Кремля», которая пытается разрушить целостность страны».

«На самом деле, это сама власть развязала террор против инакомыслящих, против людей, которые на стороне ограбленного народа выступают против внешнего управления страной, против воров и мошенников у власти, — подчеркнул бывший замгенпрокурора Украины. — Национал-радикалы никогда бы не пошли на тяжкие преступления, не будь они уверены, что власть их прикроет. Так было и с убийцами Бузины, и с убийцами Шеремета, и с убийцами Гонгадзе. Все эти убийства, как и расстрел сторонников ОПЗЖ под Харьковом, совершены по заказу и в интересах украинской власти. На этом фоне «Оппозиционную платформу — За жизнь», которая выступает за мир и целостность страны, объявили врагами народа и начали терроризировать, спустив на нее своих ручных радикалов».

Ренат Кузьмин напомнил: после избрания президентом перед Зеленским стоял выбор — наказать воров и коррупционеров и встать на сторону ограбленного народа либо вступить с этими мерзавцами в сговор.

«Зеленский предпочел вступить с ними в сговор. Вопреки своим обещаниям, президент так никого из воров и не наказал. Просто до выборов он использовал риторику Медведчука, а после выборов взял на вооружение риторику Порошенко. В надежде хоть как-то сохранить свой падающий рейтинг он натравил «партию войны» на ОПЗЖ, рассчитывая ослабить и запугать набирающую силу оппозицию. Теперь главная задача вменяемых украинцев — спасать страну от такой власти, которая не может удержаться от грабежа, лжи и союза с палачами», — заметил эксперт.

Кузьмин напомнил об обращении Медведчука к Зеленскому, в котором была просьба к президенту «определиться, с кем он — с украинским народом или с преступниками, ворами и спекулянтами».