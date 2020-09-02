Кремль отреагировал на заявление ФРГ об «отравлении» Навального «Новичком»



Москва, 2 сентября. В Кремле сообщили, что из Германии не поступали данные об отравлении блогера Алексея Навального.

«Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про «отравление» Навального «Новичком», у России нет таких данных», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что специалисты лаборатории бундесвера заявили, что Навального, якобы, отравили веществом нервно-паралитического действия «Новичок».

Ранее, напомним, блогер Алексей Навальный был доставлен в берлинскую клинику «Шарите». На его лечении в зарубежной клинике настаивали родственники и соратники блогера. Самочувствие навального резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, Навального госпитализировали в местную больницу скорой помощи. Медики сначала диагностировали «отравление», но после изучения анализов пришли к выводу, что в организме блогера нет следов отравляющих веществ. В «Шарите» сначала заявляли, что Навальный был отравлен веществами группы ингибиторов холинэстеразы. Однако более точных данных немецкие медики не представили. Эксперты считают, что «отравление» Навального было спланировано его западными спонсорами и было частью побега блогера из России.