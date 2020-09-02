Дробыш оценил идею сделать 3 сентября выходным в честь хита Шуфутинского

Санкт-Петербург, 2 сентября. Музыкальный продюсер и композитор Виктор Дробыш поддержал инициативу жителей Санкт-Петербурга сделать 3 сентября выходным днем в честь одноименного хита известного эстрадного исполнителя Михаила Шуфутинского.

В преддверии 3 сентября жители Северной столицы спели на улицах города отрывки из любимого многими шлягера. Горожане предложили даже сделать это традицией — массово и с плакатами распевать хит на Дворцовой площади.

Дробыш идею о новом празднике в честь песни Шуфутинского оценил по достоинству.

«Знаете, я в принципе за праздники. Я думаю, что детям после первого сентября еще один день отдохнуть не помешает. Я за!» — сказал он в разговоре с «Невскими новостями».

Напомним, что песня «Третье сентября» появилась на свет, когда Шуфутинскому было 45 лет. Музыку для будущего хита написал композитор Игорь Крутой, а стихи — известный музыкант Игорь Николаев. Шансонье впервые исполнил композицию в 1993 году, но популярность она обрела только спустя год. С тех пор шлягер Шуфутинского с наступлением осени звучит из проигрывателей по всей России, что стало своеобразной традицией. «Третье сентября» давно превратилось в мем.

Недавно на портале Change.org появилась петиция, авторы которой попросили депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга запретить композицию.