Россиянка оставила разгромный отзыв об отдыхе в Турции



Москва, 2 сентября. Туристка из России опубликовала разгромную запись в личном блоге. Она рассказала, как турецкие отели «компенсируют» большие скидки на туры.

Автор блога «Мама на море» показала подписчикам, как работают пятизвездочные отели в Турции. Тур по системе «ultra all inclusive» девушка приобрела с большой скидкой, но осталась недовольна отдыхом. Автор блога отмечает, что часть инфраструктуры отеля не работает. Так, к примеру, из соображений безопасности был закрыт тренажерный зал. А попасть в хамам отдыхающим удалось не сразу.

«Пробиваться приходилось с боем, и не без скандалов. Но об этом я расскажу в отдельном посте, так как «скандальных» точек в отеле было несколько», — пишет автор блога.

Девушка отметила, что в гостиницах сильно экономят на средствах гигиены для гостей. Блогер отмечает, что гель для душа, лосьон для тела и шампунь стоит взять с собой из дома.

«В Ефталии у нас в номере было только мыло и гель для душа. За 4 дня, проведенных в бассейне, море и аквапарке, начинаешь сильно нуждаться в лосьоне для тела и кондиционере для волос», — сетует блогер.

Однако больше всего «Маму на море» возмутила экономия на развлечениях. Девушка рассказала, что после 17 часов жизнь в отеле замирает, сотрудники закрывают горки в бассейнах, сауны и детский клуб. Блогер отмечает, что это происходит как раз в то время, когда спадает жара и все отдыхающие выходят из номеров. Зато в гостиницах не экономят на еде для туристов. Блогер отметила, что питание было обильным и разнообразным.

В этом году в Турции стала основным заграничным направлением для российских туристов. Авиасообщение с другими странами приостановлено. В Турции отдыхают многие российские звезды. В Сети часто появляются негативные записи об отдыхе в этой стране. Чаще всего это связано с ограничениями для туристов.