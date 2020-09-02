Невролог рассказал, влияет ли на самочувствие взошедшая «кукурузная Луна»

Москва, 2 сентября. Врач-невролог, член Международного общества по изучению головной боли Кирилл Скоробогатых объяснил, стоит ли опасаться возникновения неприятных ощущений в среду из-за «кукурузной Луны».

Ранее астрономы сообщили, что 2 сентября будет наблюдаться так называемая «кукурузная Луна» — необычное полнолуние, которое происходит раз в году.

По словам медика, связанные с подобными явлениями головные боли — это не более чем миф. Научных и медицинских подтверждений того, что погода как-то влияет на самочувствие, нет.

«Действительно, бывает так, что во время ливня или той же полнолунии разболелась голова, но с чего вы взяли, что это не совпадение? Как врач, советую вести дневник головных болей. Только так вы сможете установить причинно-следственную связь, а также понять, это разовые боли или систематическая мигрень. На самом деле, голова может болеть по многим объяснимым причинам. Например, в начале менструального цикла, от голода и других факторов», — рассказал врач в комментарии «Ридусу».

Как уточняют в СМИ, полнолуние в этом сентябре приходится на стык 14 и 15 лунных дней. Увидеть «кукурузную Луну» невооруженным взглядом можно будет в 19.59 по московскому времени. Отмечается, что при чистом небе она будет видна по всей территории России.

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