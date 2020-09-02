Европейцы назвали главные препятствия для путешествий в Россию

Москва, 2 сентября. Европейские туристы рассказали, почему вряд ли поедут отдыхать в Россию. Среди препятствий для туризма европейцы указали дороговизну отдыха, незнание достопримечательностей и большие расстояния. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные аналитического центра НАФИ.

В опросе центра приняло участие более 2,1 тыс. жителей Европы из 27 стран. По данным опроса, более 2/3 европейцев не встречали в СМИ информацию о туристических маршрутах. Почти все опрошенные сказали, что совершенно не интересуются Россией.

«За последние полгода 67% европейцев не встречали в СМИ информацию о туристских достопримечательностях России. Низкая осведомленность приводит к падению интереса к нашей стране: о недостаточной заинтересованности в РФ как направлении для поездок говорят почти все европейцы», — сообщили в НАФИ.

20% опрошенных заявили о высокой ценовой политике внутри страны, а также слаборазвитых транспортных перевозках и некомфортных маршрутах.

5% опрошенных назвали причиной незнание русского языка, а 9% — политику. Уже побывавшие в России европейские туристы отмечают плохо развитые сферу услуг и туринфраструктуру (37%), неприветливость россиян (15%), низкую безопасность (14%), бюрократию в сфере виз (9%).

Ранее были названы топ-5 главных туристических направлений страны как для россиян, так и для иностранных туристов. Среди них Калининградская область, Карелия, Алтай, Хакасия и Казань.

Также сообщалось, что юг России в этом году принял в два раза меньше отдыхающих, чем обычно. Российские курорты посетило около 7 миллионов туристов.