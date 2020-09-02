Скончался клавишник «Ласкового мая» Александр Прико

Москва, 2 сентября. Музыкант, участник групп «Ласковый май» и «Мама» Александр Прико скончался на 69-м году жизни, об этом сообщил продюсер Андрей Разин.

По словам Разина, Прико боролся с раком, однако не смог одолеть тяжелое заболевание. Продюсер отметил, что в последнее время часто встречался с музыкантом.

«Мы с его супругой Леной делали все возможное, чтобы спасти Сашу, но рак не позволил нам этого сделать. Я, со своей стороны, сделаю все возможное, чтобы достойно похоронить Сашу», — написал Разин в Instagram.

Продюсер напомнил, что Прико был клавишником в первом составе «Ласкового мая». После ссоры музыкантов из-за названия группы Прико и еще несколько участников покинули группы и создали свою, группа получила название «Мама». Однако новая группа просуществовала недолго и вскоре распалась. Прико переехал в Москву, а затем в Петербург, где создал семью. Разин добавил, что место и время прощания с Прико будут названы позже.